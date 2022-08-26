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عمر شويل - جدة كيف أعرف أهليتي في الضمان من الأسئلة التي يود التعرف على إجابة لها جميع المسجلين جديدا في الضمان المطور، وتستقبل منصة الدعم والحماية الاجتماعية وأيضا رقم العناية بالمواطنين آلاف الطلبات والتي تستمر حتى أكتوبر بالأوامر السامية من خادم الحرمين الشريفين، ويستعلم كذلك المقبولين في الشهور السابقة للتعرف على موعد صدور الراتب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي يتم الإعلان عنه شهريا، وكذلك أسباب التأخر في هذا الشهر، الدفعة التاسعة من الصرف.

ما هي مدة دراسة الأهلية وأخر قرارات وزارة الموارد البشرية حول ذلك

تكون الفترة المقررة لدراسة أهلية المسجلين بنظام الضمان المطور 20 يوم من موعد التقديم، والتي استمر النظام عليه منذ تم إطلاقه في نوفمبر 2021، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتزامها تقليل فترة دراسة أهلية المستفيدين من خلال ربط جميع المؤسسات الحكومية الخاصة ببيانات المتعاملين لتسريع دراسة الطلبات المقدمة إليها.

كيف أعرف أهليتي في الضمان (سبتمبر 2022) سبب تأخر نتائج الأهلية 1444 الدفعة التاسعة Sbis.Hrsd.gov.sa

وجاءت إلى منصة الدعم والحماية العديد من الاستفسارات والشكاوى عن طول موعد دراسة أهلية المسجلين، والذي يصدر شهريا قبل موعد تسلم الراتب بوقت قليل، ويكون وقت التقديم من جديد أو التظلم قليل، ولذلك تم حصر الشكاوى والرد عليها جميعها عبر منصة تويتر الوزارة مقرة العمل على تسريع مدة دراسة أهلية المتقدمين، ويكون العمل الأساسي للوزارة هو توصيل الدعم إلى المستحقين والعمل على خدمة المواطنين بالطريقة الأفضل، ولذلك تقوم الوزارة بتوفير رقم الضمان الموحد المجاني 19911، كما تقوم بتوفير منصة تويتر لنشر أخر أخبار الراتب.

متى يتم دراسة أهلية الضمان المطور1444

تكون الفترة العادية في الشهور الماضية لدراسة الأهلية 20 يوم، يتم احتسابها من يوم تقديم الطلب، حيث تستمر الوزارة في دراسة الطلبات عبر التواصل بين قاعدة بيانات المستخدمين عبر منصة أبشر الإلكترونية والمنصة الوطنية الموحدة، بينما يتم العمل على تسريع مدة دراسة الأهلية كما جاء في آخر تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كيفية حساب راتب الاستحقاق الشهري للمواطن

يعتمد احتساب الراتب الشهري للمستفيدين الجدد بنظام الضمان المطور الجديد حسب عدد من العوامل:

حالة الأسرة.

الدخل الشهري للأسرة.

حساب عدد أفراد الاسرة.

الأفراد المعولين وغير المعولين.

حالة المرأة المطلقة أو الأرملة أو المهجورة وغيرها.

المدة التي يتم فيها الرد على اعتراضات الضمان

يتم الرد على اعتراضات الضمان المطور في خلال 60 يوم من موعد تقديم الطلب، على أن يتم احتساب الراتب بأثر رجعي في فترة الشهرين للذين يتم قبول الاعتراض منهم، بينما تظهر على الفور نتيجة الأهلية للمقبولين في الضمان على الفور، والتي يتم من خلال رسالة على الهاتف النقال أو بالاستعلام عبر حساب الفرد على منصة الدعم والحناية الاجتماعية.

موعد نزول راتب الضمان الجديد

موعد نزول راتب الضمان بالميلادي موعد نزول راتب الضمان بالهجري 1 سبتمبر 2022 5 صفر 1444

ما هو سبب تأخر صدور أهلية الضمان المطور لهذا الشهر

يتأخر صدور الأهلية بسبب الاستمرار في دراسة الطلب عبر العديد من مؤسسات المملكة، ويتم العمل على تسريع المنظومة في الشهر المقبل بالربط الإلكتروني المباشر بينهم، ويمكن الاستعلام عن الأهلية بالخطوات العادية للاستعلام.

كيف أعرف أهليتي في الضمان

يتم الدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. يقوم صاحب الطلب بتسجيل رقم الهوية ورمز الدخول ورمز التحقق. يتم الدخول على الصفحة الشخصية بمنصة الدعم والحماية. يتم الاستعلام عن الاهلية وكذلك الاستعلام عن نزول الدفعات للشهر الجديد (وقت نزول الراتب).

كيف أعرف أهليتي في الضمان (سبتمبر 2022) سبب تأخر نتائج الأهلية 1444 الدفعة التاسعة Sbis.Hrsd.gov.sa، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإجابة على كافة الأسئلة المتعلقة بالأهلية ، وخاصة بعد اقتراب موعد الانتهاء من استقبال الطلبات الذي أعلنت عنه الوزارة بعد مد الأجل، أكتوبر 2022، ولذلك يترقب من الوزارة تغيير بعض ألياتها في المراجعة للطلبات استجابة لطلبات المواطنين.