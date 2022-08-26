تمويل شخصي في أقل من 15 دقيقة من منصة سلفة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي

تعد منصة سلفة من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم قروض تمويلية سريعة يمكن الاستفادة منها والتقديم عليها في حالة الظروف الصعبة، والهدف من الحصول على تمويل شخصي من سلفة هو سداد الديون واحتياجات المتقدم، ويمكن الحصول على الدعم في أقل من 15 دقيقة بشكل سريع ودقيق، ويصل قيمة تمويل الشخصي من منصة سلفة حوالي 5 آلاف ريال سعودي، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة في أقل من 15 دقيقة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي، ومميزات تمويل سلفة السريع ورابط التقديم.

منصة سلفة الإلكترونية:

تعتبر منصة سلفة من أهم المنصات الإلكترونية التي تمنح قروض تمويلية سريعة في أقل من دقائق للأشخاص المستفيدين، وتصل قيمة التمويل الذي يرغب المواطن في الحصول عليه بحد أقصى حوالي 5 آلاف ريال سعودي، ويتميز بإمكانية السداد على فترات طويلة تبدأ من شهر حتى 6 أشهر بما يتناسب مع دخل الشخص المتقدم، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية التقديم للحصول على هذا التمويل والشروط التي يجب توافرها لدى الأشخاص المتقدمين وهذه الشروط هي.

الشروط التي يجب توافرها لدى الأشخاص المتقدمين للحصول على تمويل سلفة:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية ومكتمل الأهلية بالإضافة إلى إقامته بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. يبدأ عمر الشخص المتقدم من 23 عام حتى 60 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك. أن يكون لدى الشخص المتقدم سجل ائتماني جيد أن يكون الراتب الشهري للشخص المتقدم بحد أدنى 5 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك. تكون فترة العمل للأشخاص في الوظيفية الحكومية 3 أشهر أما في حالة القطاع الخاص تكون فترة العمل 6 أشهر بحد أدنى.

مميزات تمويل سلفة:

توافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية

إجراءات سريعة وسهلة

إمكانية السداد على فترات طويلة 6 شهور.

وصول قيمة التمويل بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي.

له هامش ربحي تنافسي

إيداع سريع في الحساب البنكي.

كيفية التقديم للحصول على تمويل سلفة: