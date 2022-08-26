نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء الفيزا البريطانية في السعودية وشروط استخراجها عبر الإنترنت في المقال التالي
شروط استخراج إعفاء الفيزا البريطانية في السعودية، وكيفية استخراج الفيزا البريطانية من أكثر الأمور التي أصبحت تشغل بال الكثيرين في السعودية، ويحرصون على معرفة كافة البيانات والمعلومات عنها، حيث تم الإعلان عن الاعفاء انطلاقًا لتعزيز التعاون بين بريطانيا والسعودية، وفي خلال السطور القادمة سنتعرف سويًا على كيفية استخراج إعفاء الفيزا البريطانية في السعودية بالتفصيل، وما هو الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة، وما هي الشروط التي يجب استيفائها من أجل استخراج الفيزا.
إعفاء الفيزا البريطانية في السعودية
- سيتوجب من أجل الحصول إعفاء فيزا بريطانية من المملكة العربية السعودية، ملء نموذج عبر الانترنت بدون الحاجة لزيارة مركز طلب التأشيرة، علمًا بأنه يوجد رسوم غير قابلة للاسترداد وهي 30 جنيه إسترليني مستحقة الدفع من خلال بطاقات الائتمان ماستر كارد، فيزا كارد، بطاقات الخصم.
- كما أنه يجب ملء النموذج الخاص بالتأشيرة المعفاة قبل 48 ساعة من الرحلة إلى المملكة المتحدة.
- وقبل ملء النموذج سيتوجب على المستخدم التأكد من صلاحية جواز السفر الحالي، عنوان الإقامة بريطانيا، تفاصيل الرحلة من وإلى بريطانيا، توضيح تاريخ المغادرة والوصول.
- تقديم الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة عند السفر مع الجواز.
الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة
لقد تم الإعلان عن الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لبعض من الدول العربية، والتي جاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة.
وتليها الدول الأخرى البحرين، الكويت، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة، ونوهت عن الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة تصل إلى 6 أشهر إذا كانت لتلك الأسباب:-
- السياحة، الأعمال، الدراسية، العلاج.
- هذا بالإضافة إلى أنه الإعفاء الإلكتروني ساري للزيارة الواحدة.
- على أن يتم تجديده مرة أخرى في كل مرة يتم فيها الرغبة بزيارة المملكة المتحدة.
- علمًا بأنه لن يتم السماح الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للعمل أو لعقد الزواج المدني.
- أيضًا علمًا بأنه يجب تقديم طلب منفصل لكل شخص مسافر سواء أكانوا أشخاص بالغين أو أطفال عبر الانترنت.
خطوات التقديم إعفاء الفيزا البريطانية في السعودية
إذا كنت ترغب في زيارة المملكة المتحدة لمدة تصل إلى 6 أشهر، الآن أمامك فرصة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة للدخول لبعض الدول العربية كما ذكرنا، مقابل سداد 30 جنيه إسترليني غير قابلة للاسترداد مع ضرورة التأكيد على هذه الخطوات:-
- ادخال البيانات الشخصية التي تتطابق مع البيانات المتوفرة في جواز السفر، سواء الهمزات، علامات الترقيم، المسافات، نقاط التوقف الكاملة، الفواصل.
- تقديم طلب إعفاء الكتروني لكل شخص ولكل طفل.
- بعد التقديم سيتم ارسال رسالة على البريد الالكتروني في خلال 24 ساعة تحتو على الرابط المطلوب زيارته واستكمال الخطوات.
- يجب طباعة الإعفاء أو الاحتفاظ به على الهاتف أو الجهاز اللوحي، علمًا بأنه لن يجوز استخدام الطلب للعمل أو للزواج أو للشراكة.
- كما يمكن أيضًا التعديل على خطط السفر الخاصة بالمتقدم، مثل تغيير وقت السفر، المغادرة، الوصول، المطار، الميناء، أو التعديل على البيانات أيضًا.
- بمجرد الضغط على قدم الآن ستتغير الصفحة تمامًا للقيام بخطوات استخراج إعفاء الفيزا البريطانية
- اختيار الجنسية سعودية ثم استمر.
- كتابة رقم جواز السفر، الرقم الموجود على صفحة صورة جواز السفر، مع تضمين أي بداية في بداية الرقم.
- كتابة تاريخ إصدار جواز السفر، وتاريخ صلاحية جواز السفر، تاريخ الانتهاء اليوم، الشهر، السنة.
- تحديد بلد الميلاد ثم الضغط على استمر.
- وإضافة كافة البيانات الخاصة بالرحلة سواء موعد الرحلة، عدد الأيام، مكان الإقامة، وقت الرجوع، وكافة البيانات الشخصية كما تم وردها في الأوراق والمستندات الرسمية.
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