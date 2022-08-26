كم قيمة تمويل سلفة الفوري للمواطنين بالمملكة، حيث أن تزداد التساؤلات علي محركات البحث حول قيمة مبلغ التمويل من سلفة، فإن منصة سلفة تقدم تمويل شخصي فوري وسريع للمواطنين، فإن هذا التمويل يمكن استخدامه في العديد من الأغراض كسد أي احتياجات ضرورية، فذلك التمويل يتمتع بالعديد من المزايا التي يستفاد منها المواطنين، فمن أهم هذه المزايا لسلفة تمويل بدون تحويل راتب سريع وفوري، يجب علي كل مواطن متابعة موقعنا الإلكتروني ثقفني للاطلاع علي كافة المعلومات لتمويل سلفة الميسر للمواطنين، فإن المسئولين أعلنوا عن شروط الحصول علي التمويل الميسر، وأيضا ذكروا رابط وخطوات البدء في طلب التمويل.

كم قيمة تمويل سلفة الفوري للمواطنين؟

إن ها التمويل يوجد العديد من المواطنين يرغبون في الاستفادة من التمويل، ولكن يوجد سؤال شغل تفكيرهم وهو كم قيمة تمويل سلفة الفوري؟، حيث أن قيمة التمويل الشخصي من سلفة يبدأ من 1000 ريال سعودي حتي 5 ألاف ريال سعودي، كما أنه متاح فترة سداد ميسرة للمواطنين يختار منها المستفيد حيث تبدأ من شهر إلي 6 أشهر، حيث أن فترات السداد تكون مجدولة لأقساط شهرية فإن كل فاتورة سداد تصدر كل يوم 28 من كل شهر، فإذا تزامن موعد الموافقة علي طلب تمويل سلفة بعد يوم 25 من شهر الجاري للموافقة تصدر الفاتورة في الشهر التالي، فيمكن أيضا لأي مواطن الحصول علي ذلك التمويل أكثر من مرة.

كيفية سداد أقساط التمويل الشهري للمستفيدين

إن منصة سلفة أوضحت أن كل مواطن يرغب في الحصول علي التمويل، لابد من توافر جميع شروط أهلية الحصول علي التمويل الميسر، حيث أن أي مواطن يتعثر في أي شرط لا يحصل علي التمويل، أما عند التأكد من توافر كافة الشروط يمكن الضغط علي رابط طلب تمويل سلفة إلكترونيا، فإن الموافقة علي أي طلب للتمويل تستغرق تقريبا 24 فقط، كما أوضح المسئولين ما هي طرق سداد أقساط التمويل، فإنها تكون خلال دفعات شهرية مجدولة والسداد تكون بأي طريقة مناسبة، كما إن هناك وسائل لتذكير المستفيد بموعد السداد تكون كالأتي: