نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فتح باب القبول” متطلبات الامن العام 1444 وطريقة التقديم (بالفيديو) عبر أبشر توضيف jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم متطلبات الامن العام، حيث زاد بحث البحث بين الرجال وكذلك الشباب الباحثين عن وظائف في المملكة عن شروط القبول في وظائف الامن العامة التي تم الإعلان عنها عبر الحساب الرسمي (الأمن العام) على تويتر، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي العسكرية بوكالة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للامن العام على رتبة جندي للرجال، وسنتعرف معكم في هذا المقال على تفاصيل التقديم من حيث الموعد، وما هي الشروط، وكذلك ما هي الخطوات الصحيحة بالفيديو للتقديم بالنسبة إلى المتقدم، وهذا لعدم الوقوع في أي خطأ قد يتسبب في رفض الطلب، فتابعوا معنا في ثقفني.

وظائف مديرية الامن العام 2022

وقد أعلنت الادارة العامة للقبول المركزي للأمن العام منذ ساعات قليلة عن فتح باب تقديم وظائف مطلوبة في المديرية للرجال، وهذا للتوظيف برتبة جندي للعمل في القوات بالأمن العام، حيث تكون عمليات تقديم طلبات الالتحاق لدورة الوظائف بوزارة الداخلية وفق المتطلبات وكذلك الشروط عبر منصة أبشر للتوظيف (وظائف) عسكرية، وهذا ما سنتابعه معكم.

وفي هذا المقال سنتعرف معكم على الشروط المطلوبة، وكذلك الخطوات الخاصة بالتقديم بشكل صحيح وذلك عبر ابشر توضيف، فتابعوا معنا في ثقفني.

موعد التقديم على الامن العام

وتم الإعلان في التغريدة بشكل رسمي إدارة الوزارة للشؤون الخاصة بالتقديم، عن الفترة التي سيتم فيها استقبال طلبات المتقدمين على هذه الوظائف، حيث اعلنت عن ان تقديم البيانات الأولية وكذلك كافة الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونيا في خلال أيام وهذا يكون في هذه الفترة:

يبدأ التقديم من يوم السبت الموافق 29 محرم عام 1444هـ.

يستمر التقديم على وظيفة جندي أمن عام بالمملكة حتى يوم الخميس نهاية الأسبوع الموافق 5 صفر 1444 هـ.

متطلبات الامن العام

تعلن الوزارة عبر موقع ابشر للتوظيف عن شروط الوظائف (تجنيد)، وهذا عبر مجموعة متطلبات تم الإعلان عنها، وعلى جميع الراغبين في التأكد من توافر هذه الشروط فيهم ساعة التسجيل، وهذا حتى لا يضيع وقتهم ومجهودهم، حيث إن الإخلال بأحد هذه الشروط المعلنة يعني عدم قبول مؤكد، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ، يستثنى من ذلك من نشأ مع والده خارج المملكة مثل من كان والده الدبلوماسي في سفارة سعودية.

يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات.

حسن السير والسلوك.

عدم وجود أي إدانة أو حكم قضائي في قضية مخلة بالشرف والأمانة لديه.

ألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة في نظام الخدمة العسكري السعودي.

في حالة الزواج، تكون الزوجة سعودية كذلك.

في حالة الحصول على شهادة المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية، يتم معادلتها وتوثيقها من قبل وزارة التعليم.

تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية في وزارة الداخلية.

اجتياز كافة اختبارت القبول، وكذلك المقابلة الشخصية.

فتح باب القبول الامن العام

ويمكنكم التقديم عبر رابط منصة ابشر الذي نتركه لكم، والذي تم إعلان أن التقديم سيكون من خلاله فقط وليس في موقع آخر، فتابعوا الخطوات في ثقفني مع المقطع، وهذا لمعرفة طريقة التقديم الصحيحة:

اذهب إلى الموقع الرسمي عبر الرابط jobs.sa .

. ثم اضغط على لوظائف المتاحة.

بعدها تضغط على وظيفة رجال (الامن العام جندي).

تقوم بتعبئة البيانات الشخصية الخاصة بك (رقم الهوية، رقم الجوال، إلخ).

بعدها تقوم بعمل تعبئة الاستمارة المطلوبة منك، كما هو موضح في المقطع.

ثم الأخيرة انقر على التالي وحفظ.

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