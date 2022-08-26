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كيف تحصل على قرض سريع عن طريق منصة سلفة، التي تعد إحدى المنصات الإلكترونية التي تقدم أفضل التمويلات والقروض لمساعدة المواطنين على تحسين مستوياتهم المعيشية أو بدء مشاريعهم الصغيرة الخاصة، وتتميز منصة سلفة بتقديم تمويل يسهل الحصول عليها ودفع أقساطه، وهي من أشهر منصات الدعم في المملكة، كما أن القروض في منصة سلفة هي إحدى خدمات التمويل المتنوعة التي تقدمها المنصة لمواطني السعودية. كيف تحصل على قرض سريع يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من منصة سلفة السعودية باتباع الخطوات التالية: الذهاب مباشرة إلى موقع منصة سلفة إذا كان لديك حساب على المنصة، فالرجاء إدخال كلمة المرور واسم المستخدم لتسجيل الدخول إذا لم يكن لديك حساب، فانقر فوق “تسجيل مستخدم جديد” واملأ جميع البيانات بشكل صحيح اختر مبلغ التمويل أو القرض الذي تريد الحصول عليه، والمبلغ الذي تحتاجه لبدء مشروعك أو خدمتك ثم حدد فترة سداد القرض المستحقة التي تتوافق مع ظروفك المعيشية وانقر على أيقونة التطبيق المسبق ستتم مراجعة الطلب الذي تقدمه مع بياناتك وأسبابك، وإذا رأت الحكومة السعودية أنك تستحق قرضًا، فسيتم قبوله وسيتم إخطارك عبر البريد الإلكتروني أو هاتفك المحمول. شروط التسجيل في منصة سلفة إن شروط الحصول على قرض سريع قد جاءت على النحو التالي: أن تكون جنسية طالب القرض أو التمويل سعودياً يجب أن يكون محل إقامة المواطن في داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم يجب أن لا يقل عمر المتقدمين لأجل الحصول على القرض أو التمويل عن 23 عامًا ولا يزيد عمره عن 60 عامًا يجب ألا يقل راتب العميل عن خمسة آلاف ريال سعودي، وهو الحد الأدنى المطلوب لأجل الحصول على قروض شخصية الآن يجب تحديد فترة سداد أقساط القرض والتي تتوافق مع ظروف حياتك المعيشية وبعدها قم بالنقر على أيقونة طلب قرض سلفة يجب أن يكون المتقدمون قد عملوا في الحكومة السعودية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل وفي القطاع الخاص لمدة ستة أشهر على الأقل يجب أن يتم الموافقة على جميع شروط وأحكام الأهلية على منصة سلفة السعودية. عمر شويل - جدة كيف تحصل على قرض سريع بأسرع طريقة وعبر الهاتف بإيداع فوري - ثقفني

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