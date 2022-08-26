نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صفر 1444 هـ” كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور الدفعة الجديدة sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور، حيث زاد البحث بشكل كبير عن طريقة الدخول إلى موقع الضمان في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ ساعات قليلة، وزاد الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية من نوع كيف أعرف أني مؤهل في الدفعة، ومتى تنزل حالة الأهلية الخاص بشهر سفر 1444 هـ، وكيفية الاستعلام، وسيتاح لكم في هذا المقال معرفة كافة التفاصيل التي تحتاجونها عن الدفعة الجديدة بالضمان، والساعة كم تنزل بالبنوك وكيف تتأكد من الأهلية والمبلغ في الشهر الجديد، فتابعوا في ثقفني.

الضمان الاجتماعي المطور كيف اعرف اني مؤهله

وبالنسبة إلى اهلية الضمان المطور، والتي تثير قلقا واسعا بين الكثير المواطنين والمواطنات من المستفيدين في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وخاصة في حيال أمر أن الأهلية يمكن أن تتغير من مؤهل إلى غير مؤهل من شهر إلى شهر، وهذا حسب الدراسة، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة الاهلية للحصول على راتب الضمان المطور بشكل شهري.

ولكن لا داعي للقلق، حيث سنتعرف معكم في موقع ثقفني على كيفية استرجاع حقكم اذا كنتم مستحقين في حالة تغيير الاهلية من مستحق إلى غير مقبول في حالة الطلب للطلب في الوزارة، وهذا في حالة وجود أي مشكلة، فتابعوا معنا.

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي

ومن ضمن الأشياء التي يبحث عنها السادة المواطنين والمواطنات عن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور في حسابات المستفيدين في البنوك، وقد وصلنا خبرا جديد من سفير الضمان الاجتماعي في حسابه الرسمي على تويتر، حيث جاء كما يلي:

أن سيتم توحيد صرف الضمان المطور مع الضمان القديم في يوم 1 ميلادي من كل شهر.

وهذا واقعي حيث تم صرف معاش البرنامج الخاصة بالمستفيدين في آخر 5 أشهر في بداية الشهر الميلادي، وهذا ما يعني أن هذا الخبر صحيح بنسبة كبيرة جدا.

الساعة كم ينزل الضمان في البنوك

وبالنسبة إلى الساعة التي سينزل فيها الضمان في حساب المستفيد البنكي، فسوف يتم ارسال رسالة نصية من ضمان، يتم إعلامك فيها بأن الدفعة ستصرف لك بالمبلغ الذي تم ذكره في الموقع، وهذا بالنسبة إلى جميع المستفيدين من برنامج الضمان، بشرط أن يكونوا مؤهلين.

وبعد إرسال الرسالة لك، تنتظر حوالي من ساعتين إلى 8 ساعات، بعدها يتم إرسال رسالة من البنك تفيد بأنه تم إيداع الدفعة في حساب مستفيد الضمان.

كيف اعرف اني مؤهله في الضمان المطور

ونتابع معكم كيفية معرفة حالة الأهلية للضمان، وهذا بالنسبة إلى جميع المسجلين من النساء والمطلقات، وكذلك المعيلات وأيضا للأرامل، حيث زاد بحث المسجلات عن كيف تعرف أنها مؤهلة، وهذا نظرًا إلى اقتراب نزول أهلية الضمان، والتي ستنزل في خلال ساعات قليلة مقبلة، أو حتى نهاية الشهر اذا تأخرت، فتابعي الخطوات:

الانتقال إلى موقع الضمان المطور مباشرة عبر الرابط الإلكتروني sbis.hrsd.gov.sa .

. اكتب رقم الهوية (السجل المدني) وبعدها كلمة المرور ثم رمز التحقق وذلك كما هو موضح في المقطع.

أو انقر على أيقونة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

بعدها التوجه إلى الصفحة الرئيسية التي ستجد بها بيانات المقدم وكذلك التابعين.

اضغط على الأهلية والاستحقاق.

ستجد آخر دفعة (قيد الدراسة – مؤهلاً – غير مؤهل).

رقم الضمان المطور الموحد المجاني

وفي حالة اذا كنت ترغب بالاستعلام هاتفيا، يمكنك الاتصال برقم خدمة عملاء الوزارة والتواصل مع وإدلاء المعلومات الخاصة بالمستفيد كرقم السجل المدني، وهذا عبر الرقم التالي:

رقم الضمان الموحد: 19911.

وفي حالة اذا تم رفض الأهلية، قم بعمل اعتراض في الضمان المطور، وهذا ما شرحناه في الموقع، فتابعوا معنا.

هذا كان مقالنا عن كيف تعرفين أنك مؤهلة الدفعة الجديد بنظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تابعنا معكم الرابط الرسمي للدخول ومعرفة نتيجة الأهلية، وكذلك تركنا لكم رقم التواصل مع خدمة عملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حالة رغبتكم في سؤالنا في موقع ثقفني فنحن نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في خانة التعليقات بالأسفل، ونعمل على الرد عليها في أسرع وقت ممكن، فتابعوا.