بأقل راتب وبدون تحويل الراتب 20,000 للسعودي والمقيم

بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية يستطيع جميع العملاء بمختلف الشرائح تقسيط تمويل شخصي بقيمة 20 ألف ريال سعودي وكذلك دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وذلك من خلال تمويل المشتريات عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية والمتاح للسعودي والمقيم وجميع عملاء البنوك أيضاً ومن خلال مقالنا عزيزى القارئ سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل.

بأقل راتب وبدون تحويل الراتب 20,000 عبر شركة إمكان

عبر شركة إمكان للتمويل يستطيع مختلف العملاء الاختيار من بين العديد من القروض التمويلية الميسرة للأفراد فتتيح شركة إمكان عدد متنوع من المنتجات التمويلية منها التمويل الشخصي الميسر والتمويل الشخصي الإضافي وكذلك تمويل المشتريات وهو ما سوف نتحدث عنه عزيزي القارئ واليكم الآن أهم مميزات تمويل المشتريات عبر شركة إمكان وهي

يتميز تمويل المشتريات عبر إمكان بأنه متاح لجميع عملاء البنوك.

كما يتميز تمويل المشتريات من إمكان بأنه متوفر للمواطنين وكذلك المقيمين.

قرض المشتريات متاح بقيمة مالية ربما تصل إلى 20 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

يستطيع العميل المتقدم من سداد قيمة تمويل المشتريات على أقساط شهرية لمدة زمنية تصل إلى 24 شهر.

يتميز كذلك تمويل المشتريات عبر إمكان بأن متاح دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

كما لا يحتاج قرض المشتريات عبر إمكان إلى اشتراط جهة العمل.

شروط تمويل المشتريات عبر شركة إمكان

القرض الشخصي المنتجات أو ما يسمى بقرض المشتريات عبر شركة إمكان للتمويل متاح ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها شركة إمكان وهي

2000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن السعودي الراغب في طلب التمويل.

1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقدم المتقاعد بالسعودية.

5000 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل الغير سعودي الراغب في طلب التمويل.

كذلك حددت شركة إمكان الحد الأدنى لسن العميل المتقدم الا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.

طلب تمويل المشتريات عبر شركة إمكان

لا يحتاج طلب تمويل المشتريات عبر شركة إمكان إلى أى وقت عند التقديم لطلب تمويل المشتريات فيتمكن المتقدم من طلب التمويل خلال خطوات بسيطة عن طريق الدخول على صفحة التسوق الخاصة بالمتجر وإدخال البيانات وإتباع الخطوات.