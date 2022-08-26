باسهل الشروط حصولك على قرض سلفة 5000 ريال فورا بدون تحويل راتب وبدون كفيل

الكثير من المواطنين يلجاء لطلب سلفة فورية بحد اقصى 5000 ريال من منصة سلفة ونظرا لسرعة الموافقة على طلب سلفة تعتبر منصة سلفة من اهم المنصات التمويلية للمواطنين لفك عثرتهم ولتوفير سيولة نقدية يحتاجها المواطن في وقت قصير وزمن قليل وهو ماتوفره منصة سلفة وسوف نوضح شروط سلفة وكيفية التقديم على سلفة بداخل المقال، حيث تعمل سلفة على مساعدة العملاء في الحصول على قرض صغير وسلفة في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة بعد تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني، وتقدم منصة سلفة تمويل فوري أون لاين للمواطنين المستوفيين شروط التمويل الشخصي، وتصل قيمته حتى 5000 ريال؛ وذلك لمساعدة المواطن السعودي على تلبية الاحتياجات السريعة، كسداد الديون، أو إجراء تعديلات بالمنزل، وكذلك متطلبات إصلاح السيارة إلى غيره من المتطلبات الحياتية التي تحتاج مبالغ مالية سريعة، ويتميز تمويل سلفة الفوري بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم تسهيلات في السداد، حيث يحدد المستفيد طريقة السداد خلال التقديم والتسجيل في الموقع، كما يتميز بهامش ربح تنافسي ، ويعتمد تحديد نسبة تمويل سلفة على المعلومات المسجلة في الطلب، ثم يتم سداد الأقساط مع أول راتب ينزل في الحساب، ويتم التنبيه بموعد السداد عن طريق وسائل متعددة؛ منها الرسائل القصيرة، ورسائل البريد الإلكتروني.

شروط الحصول على تمويل سلفة من منصة سلفة:

للحصول على تمويل سلفة يجب توفر عدة شروط وهى كالتالي:

يشترط أن يكون مقدم طلب التمويل الشخصي سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يقع في الفئة العمرية من 23 عاما، إلى 60 عاما.

ويشترط ألا تقل مدة العمل في الوظيفة الحكومية 3 أشهر، بينما الوظيفة في القطاع الخاص عن 6 أشهر.

ويشترط ألا يقل الراتب الشهري عن 5000 ريال.

وكما يشترط أن يتوافر سجل ائتماني جيد.

مزايا تمويل سلفة :

تمتاز منصة سلفة كأول منصة إلكترونية سعودية تخدم المواطنين بالتمويل السريع. تعد سلفة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. للسعوديين يمكن الاستفادة من السلفة النقدية من خلال إجراءات سريعة وسهلة. لا يتطلب التمويل إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل. التمويل متوفر بهامش ربح تنافسي. من الممكن أن تحصل على مبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وتصل حتى 5000 ريال سعودي. تحصل على موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل. تمويل سلفة بفترات سداد ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء. متاح تمويل سلفة بإيداع نقدى سريع وفوري. يمكنك التقديم على التمويل بكل سهولة دون وجود حاجة للذهاب إلى مقر المنصة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة الإلكترونية على الإنترنت.

خدمة التمويل المتكرر من منصة سلفة:

حيث بإمكان كافة العملاء الذين سجلوا بمنصة سلفة الحصول على تمويل شخصي لأكثر من مرة، لكن يوجد بعض الشروط اللازمة، وهي كالتالي:

للتمويل المتكرر من سلفة على المتقدم سداد جميع الدفعات التي سبقت له من التمويل الأول. بشرط إلا يكون المتقدم تعثر في سداد الأقساط في الماضي. لا يكون المتقدم عليه أي قضايا من الناحية المالية. أن يكون لدى المتقدم سجل انتمائي جيد. ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في وقتها، حيث أن هذا يزيد من النقاط الخاصة بك بالسجل الائتماني، مما يسهل لك قبول طلباتك القادمة للتمويل.

خطوات التقديم لطلب تمويل سلفة الفوري:

حيث يتم تقديم طلب تمويل فوري أون لاين من سلفة بالخطوات الآتية: