نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدخال فترات علاج لمشترك الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لمؤسسه للتأمينات الاجتماعية في المقال التالي
إدخال فترات علاج لمشترك من اهم الخدمات التي تقدمها مؤسسه التأمينات الاجتماعية. والتي أعلنت عن الخدمه في خلال هذه الآونة لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية للمؤسسه علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا ثار التساؤل كثير في الآونة الأخيرة عن الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري. ومن اهم هذه الخدمات خدمه تجديد الإقامة عبر ابشر ومعرفه رسوم الخدمه والشروط والخطوات الصحيحة لتنفيذ الخدمه. كما ثار التساؤل أيضا عن الفحص الطبي قبل الزواج الكترونيا عبر وزاره الصحة ومعرفه الشروط وخطوات تنفيذ الخدمه. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه اهم الشروط والمتطلبات التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمه وتنفيذها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للمؤسسه.
إدخال فترات علاج لمشترك
أعلنت التأمينات الاجتماعية عن الخدمه والتي تمكن جميع المستفيدين منها من تسجيل فترات العلاج من تنويم أو اجازه مرضيه أو علاج وعمل بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه لا تستغرق بضع دقائق. كما تم الإعلان عن مستفيدي خدمه إدخال فترات علاج لمشترك وهم المواطنين السعوديين فقط. بالاضافه إلي ذلك أعلنت المؤسسة عن متطلبات الخدمه وهي تحديد الفترات من قبل الطبيب المعالج. وذلك طبقا لرؤية المملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة من المملكة لجميع المواطنين والمقيمين بدلا من الذهاب إلي احد قطاعات المملكة.
خطوات أدخال فترات العلاج
بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه طلب خدمه إدخال فترات علاج لمشترك من الموقع الرسمي لمؤسسه التأمينات. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسه التأمينات الاجتماعية.
- دخول صفحه المستشفيات من التأمينات أون لاين.
- تعبئه وإدخال شاشه معالجه بيانات الإصابة.
- يتم البحث عن المشترك عبر قنوات البحث في الصفحة.
- إدخال فترات العلاج المطلوبة.
- يجب تعبئه البيانات بطريقه صحيحه وغير خاطئه.
- الضغط علي حفظ وسيقوم النظام بأشعاركم بالتفاصيل في رسالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدخال فترات علاج لمشترك الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لمؤسسه للتأمينات الاجتماعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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