رابط تقديم الامن العام 1444 جندي “حملة الثانوية العامة” شروط القبول والتسجيل مديرية الامن العام jobs.sa

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عمر شويل - جدة تقديم الامن العام 1444 ، ما زلنا نتابع معكم رصد كافة الأخبار والتفاصيل فيما يخص فتح باب التقديم على وظائف مديرية الامن العام للرجال رتبة جندي لحملة الثانوية العامة ، ومن خلال هذا المقال نستعرض عليكم تفاصيل الإجابة على بعض التساؤلات أبرزها كمتى يفتح تقديم الامن العام 1444 ، رابط تقديم الامن العام 1444 رتبة جندي للرجال حملة الثانوية العامة وما يُعادلها ، بالإضافة إلى رصد شروط تقديم الامن العام ١٤٤٤ ، ورابط القبول والتسجيل مديرية الامن العام عبر ابشر للتوظيف.

تقديم الامن العام 1444

تقديم الامن العام 1444 جندي رجال حملة الثانوية العامة وما يُعادلها ى، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل في المديرية العامة للأمن العام على رتبة جندي للرجال من حملة الثانوية العامة وما يُعادلها. وذلك وفقاً لكافة شروط تقديم الامن العام 1444 ، والتي سنتعرف عليها أدناه.

وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن تقديم الامن العام ١٤٤٤ جندي للرجال يبدأ خلال الفترة من يوم السبت الموافق 1444/01/29هجري وما يقابله السبت الموافق 2022/08/27 ميلادي، وتنتهي عمليات التقديم على وظائف مديرية الامن العام في يوم الخميس الموافق 1444/02/05هجري وما يقابله 2022/09/01 ميلادي ، والآن نتعرف معكم على شروط تقديم الامن العام 1444 جندي للرجال.

شروط تقديم الامن العام ١٤٤٤

كما ذكرنا بعاليه فقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية شروط تقديم الامن العام رتبة جندي للرجال 1444 ، والتي جاء في مقدمتها ، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من شرط الجنسية من نشأ مع والده أثناء الخدمة خارج المملكة السعودية.

يُشترط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

يُشترط أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

الامن العام القبول والتسجيل ١٤٤٤

نوهت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية على جميع الراغبين في إتمام عملية تقديم الامن العام القبول والتسجيل 1444 على رتبة جندي للرجال حملة الثانوية العامة وما يُعادلها، ضرورة إدخال البيانات بشكل صحيح وإلا سيعتبر الطلب المقدم ملغي.

كما نوهت أنه سيتم استبعاد جميع من لديهم اختلاف في بيانات التسجيل التي تم تدوينها وإدخالها أثناء عملية التقديم على وظائف مديرية الامن العام، وإليكم أدناه رابط تقديم الامن العام 1444 جندي للرجال عبر بوابة ابشر للتوظيف الإلكتروني على الإنترنت.

رابط تقديم الامن العام 1444

جميع الراغبين في إتمام عملية تقديم الامن العام 1444 رتبة جندي للرجال حملة الثانوية العامة وما يعادلها، يُمكنهم الدخول عبر رابط الامن العام القبول والتسجيل أبشر للتوظيف ، والإطلاع على كافة الأخبار والتفاصيل فيما يخص ذات الشأن، كما سنتابع معكم نحن من خلال موقع “ثقفني” كافة الأخبار فيما يخص إعلان نتائج قب عن نتائج الامن العام للقبول المبدئي في الدورات العسكرية التي تم الإعلان عنها منذ أسابيع قليلة، وسنتابع معكم أيضاً المزيد من التفاصيل بخصوص تقديم الامن العام للنساء 1439.