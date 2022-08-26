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كمبيوتر محمول اتش بي فاميلي 15، كور اي 3، 4 جيجا، 256 جيجا، 15.6 بوصة، متوفر بلون رمادي، ضمان عامان من المصنع، حجم الشاشة: 15.6 بوصة، دقة الشاشة: 1366 × 768، الذاكرة المؤقتة: 8 ميجا، الوزن: 1.75 كيلو، الارتفاع: 6.9 CM، العرض: 30.5 سم، صنع فى: الصين، إجمالي سعة التخزين: 256GB اس اس دي، قاريء بطاقة الذاكرة: نعم، مساحة الذاكرة العشوائية (رام): 4جيجابايت، بسعر 1499.00 ريال بدلاً من 2249.00 ريال وفر 750 ريال، بخصم %33.34، إدفع 72 ريال لمدة 36 شهرا مع تساهيل للتمويل. عروض متنوعة من extra جهاز hp نوتبوك 15 اس، كور اي 7، 16 جيجا، 512 جيجا ، 15.6 بوصة، بلون فضي، ضمان عامان، شاشة تعمل باللمس: لا، ذاكرة الرسومات (مدمجة / مخصصة): مشترك، سعة ذاكرة الرسومات: مشترك، نوع الشاشة: اف اتش دي، الشركة المصنعة لمعالج الرسومات: – مقياس التحديث للشاشة: 60 هرتز، فئة وحدة معالجة الرسومات: Iris Xe، حجم الشاشة: 15.6 بوصة، دقة الشاشة: 1920 × 1080، البرامج نظام التشغيل: ويندوز 11، برنامج أوفيس مسبق التحميل: شهر، إجمالي سعة التخزين: 512 جيجابيت، مساحة الذاكرة العشوائية (رام): 16، سعر الجهاز 3199.00 ريال بدلاً من 3799.00 ريال وفر 600 ريال، إدفع 153 ريال لمدة 36 شهراً، بخصم %15.79. عمر شويل - جدة بداية جديدة مع extra على أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بخصومات تصل إلى 10% حتى 35 % - ثقفني

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