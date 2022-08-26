نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 ألف ريال لكافة العملاء بدون كفيل بأقساط ميسرة لدى اليسر للتمويل في المقال التالي
لكافة العملاء السعوديين أو غير السعوديين في المملكة تمويل شخصي بموافقة فورية بالتقسيط الشهري لمدة 36 شهر عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية حيث أمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع أحكام الدين الإسلامي ولا يتعارض معها حيث يمنح التمويل بدون رسوم إدارية حتى مبلغ عشرون ألف ريال سعودي بخلاف العديد من الشركات التمويلية التي تطلب رسوم إضافية عند الموافقة على التمويل الشخصي المطلوب ولكن يطلب التمويل الأصغر توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة كذلك للحصول على تمويل شخصي سريع بأقساط ميسرة شهرية بدون كفيل وبلا رسوم عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.
الشروط اللازمة للتمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر عام 1444
وفر برنامج التمويل الشخصي الأصغر التابع إلى شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية مزايا تمويلية عديدة للأفراد ومنها الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبلا ضامن سعودي كذلك بدون أشتراط دفع أي رسوم إدارية وغيرها من المزايا ولكن بعد تحقيق جميع الضوابط والشروط اللازمة كالتالي بكل التفاصيل:
- شركة اليسر وفرت التمويل الشخصي بدون إلى كفيل للسعوديين حتى مبلغ عشرون ألف ريال ولكن المقيمين حتى عشرة آلاف ريال بدون كفيل غارم سعودي.
- لابد من توفير أثبات فترة عمل مناسبة تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك من جميع العملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة.
- يجب توفير دخل ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر للموافقة السريعة على التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- العمر المناسب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 22 سنه على الأقل حتى 60 سنه.
- القطاع العسكري يستطيع التقديم على التمويل الشخصي الأصغر حتى عمر التقاعد العسكري.
كافة المزايا التي تقدمها الشركة للعملاء عند طلب التمويل الأصغر
يحصل العميل المتقدم السعودي أو المقيم في أراضي السعودية على مزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل الشخصي الأصغر بدون كفيل كذلك يمكن الحصول على التمويل الشخصي بدون رسوم كأحد أهم المزايا التمويلية المقدمة من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية لذلك سوف نوضح لكافة العملاء الراغبين في طلب تلك التمويل على كافة المزايا التمويلية المتاحة بالشركة كالتالي:
- التمويل الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سواء كان المتقدم سعودي أو مقيم في السعودية.
- تمويل شخصي بأقساط ميسرة شهرية حتى ستة وثلاثون شهر على الأكثر.
- كذلك تمويل شخصي سريع وفوري بدون رسوم إدارية إضافية لكافة العملاء.
- متوفر التمويل الشخصي الأصغر متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة.
- التمويل متاح الآن لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية تحت ضوابط وشروط معلنة لدى شركة اليسر.
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