راتب فني مسعف 1444 “الهيئة العامة للتخصصات الصحية” توضح اهداف برنامج مسعف بالمملكة

أعلنت الهيئة العامة للتخصصات الصحية داخل المملكة العربية السعودية عن راتب فني مسعف لكل الأفراد المستحقين للبرنامج حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في البرنامج بدءا من يوم 21 أغسطس من هذا الشهر وقامت الهيئة بالتوضيح أنه لابد من التسجيل في برنامج مسعف قبل انتهاء الوقت المحدد للتسجيل واستقبال الطلبات.

قيمة راتب فني مسعف 1444

بعد الإعلان عن موعد التسجيل في برنامج مسعف لكل الأفراد الذين تتوفر لديهم الاشتراطات التي وضعتها الهيئة العامة للتخصصات الصحية تم الإفصاح رسميًا عن قيمة راتب فني مسعف داخل المملكة العربية السعودية، وهو كالتالي:

يبلغ 3935 ريال سعودي للدرجة الأولى

كما أن راتب الدرجة الرابعة يصل إلى 14.835 ريال سعودي.

وذلك وفقًا للتقارير الإحصائية الخاصة بالهيئات المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

حيث وصل راتب أحد الأفراد إلى 11.800 ريال سعودي كل شهر كما أن هناك عدد من الأفراد المسجلين في برنامج مسعف على أكثر من ذلك.

شروط التقديم على فني مسعف

قبل التسجيل في برنامج مسعف ha.edu.sa.ar يجب معرفة كل الشروط التي وضعها برنامج مسعف وتتمثل هذه الشروط التالية:

لابد أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم فاقد لعمله.

الحصول على شهادة البكالوريوس في أحد مجالات الكلية الإنسانية .

معدل كتلة الجسم يجب أن تصل إلي 29.5BMI 18.5.

اجتياز اختبار الفحص الطبي.

القيام باختبارات اللياقة واجتيازها.

ولابد أن يحمل المتقدم رخصة قيادة مفعلة.

كما أنه لابد من وجود سجل أكاديمي خاص بالمجال الجامعي للمتقدم.

اجتياز اختبار المقابلة الشخصية بنجاح.

إلا يكون طول المتقدم اقل من 155

تقديم نسخة من وثيقة شهادة اللغة الإنجليزية في أحد الأماكن الحكومية داخل المملكة.

أهداف برنامج مسعف

تم أتاحة برنامج مسعف للقيام ببعض الأمور التي تساعد على تطوير البرامج الخدمية منها الصحة والتعليم بالإضافة إلى ترقية مستوى الخدمة التي تتيحها برنامج مسعف خصوصا في مجال الصحة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري ومن أهم أهداف برنامج مسعف هي كالآتي: