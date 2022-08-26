نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في حساب المواطن 1444 برقم الهوية بعد تطبيق الزيادة الملكية للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تسجيل الدخول إلى حساب المواطن باستخدام الهوية فقط يعد تسجيل حساب المواطن أحد أهم وأشهر برامج شبكات الأمان الاجتماعي الوطنية التي تشتد الحاجة إليها من قبل بعض الفئات في المجتمع، والتي تقدمها الحكومة السعودية، وهو يقدم دعم مادي يصل المستفيدين لتحقيق الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية التي يستحقها كل مواطن سعودي.

كيفية تسجيل حساب مواطن جديد

اتبع الخطوات أدناه للتسجيل في حساب المواطن لأي شخص يريد إنشاء حساب جديد وتسجيل جميع البيانات والملفات الضرورية بسهولة:-

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

انقر فوق رمز التسجيل.

تأكد من إدخال جميع التفاصيل المطلوبة بشكل صحيح، بما في ذلك رقم التعريف الوطني ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد وكل ما نطلبه.

انقر فوق رمز “أوافق على الشروط”.

انقر فوق الزر “تسجيل” وأدخل كلمة المرور المرسلة إلى هاتفك المحمول المسجل.

تسجيل حساب مواطن 1444

ثم انتظر حتى ترى الرسالة التي تفيد بنجاح عملية التسجيل بعد ذلك، يجب عليك حفظ كلمة المرور واسم المستخدم الخاصين بك حتى تتمكن من الوصول إلى حسابك في كل مرة بمجرد أن يقوم المواطن بتحميل جميع المستندات والبيانات وإتمام عملية التسجيل بنجاح، سيتم إخطاره برقم المعاملة الخاصة به، حيث أن تسجيل حساب المواطن هو تطبيق إلكتروني أطلقته حكومة المملكة العربية السعودية بهدف زيادة الدعم والكفاءة للمستفيدين والاستفسارات عن النتائج وأشياء أخرى تقدمها حساب المواطن الإلكتروني، إضافة إلى أن البرنامج يقدم العديد من المنح التي تدعم العجلة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية،ويوفر كافة سبل الدعم التي تسهل على المواطنين الحصول عليه، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي عزمت المملكة العربية تنفيذفها بحلول 2030.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

عند تسجيل حساب مواطن، يجب عليك إرفاق المستندات والوثائق اللازمة التي تؤكد وتصدق على حق هذا المواطن في هذا الدعم، وتشمل هذه الأدلة:

وثيقة تؤكد الدخل الشهري لهذه الأسرة.

توثيق دخل الأسرة الإضافي.

دليل على أرقام الأسرة.

بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة راتب الزوجة.

بطاقة العائلة.

بطاقة حالة العائل الوحيد للأسرة.

كيف تسجل للحصول على حساب المواطن للأرمل؟

نظام تسجيل حساب المواطن للأرامل هو نظام يسمح للأرامل بالاستفادة منه بالتغريد بأن طريقة تسجيل حساب مواطن أرملة قد تم نشرها على الموقع للمتابعة:-

انقر فوق “تفاصيل الطلب”.

ثم اختر من “بيانات الشريك” المعروضة.

تظهر كلمة “حفظ”، انقر عليها مرة واحدة.

إذا كان لديك معالون، يطلب الموقع بعض الأوراق والمستندات، ويتم إرفاق المستندات اللازمة.

(تعريف الوراثة أو الأداة) (شهادة الميلاد) (يرجى إرفاق بطاقة التأمين الخاصة بك)

إضافة شريك جديد إلى حساب المواطن

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمسؤولي السجل المدني إضافة المعالين إلى المواطنين المسجلين، مثل إضافة مولود جديد، لزيادة معدل الإعالة للعائلات باتباع الخطوات أدناه:-