رابط التسجيل في الأمن العام 1444 شروط التقديم على ابشر للتوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل في الأمن العام 1444 عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، وشروط التقديم على وظائف المديرية العامة للأمن العام، وذلك بعد الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل رسمياً عبر منصة ابشر توظيف للتعيين على رتبة جندي للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتعيين على رتبة جندي، ومن خلال المقال يمكن التعرف على إجابة سؤال متى يفتح التقديم في الأمن العام لمن يرغب في تقديم الأمن العام 1444، إلى جانب توفير شروط التسجيل في وظائف الأمن العام، ويمكن الحصول على رقم الأمن العام الآن للتواصل مع القطاع.

التسجيل في الأمن العام 1444

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة للتعيين على رتبة جندي بالقطاع العسكري، كما أعلن حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن وجود وظائف شاغرة في الأمن العام.

وقد أوضحت إدارة القبول والتسجيل موعد فتح باب التقديم على الأمن ونهايته لاستقبال طلبات التقديم على المديرية العامة للأمن العام، حيث يستمر باب التقديم مفتوحاً لمدة أسبوع كامل عبر منصة ابشر للتوظيف، ويمكن معرفة موعد فتح باب التسجيل من خلال النقاط المرفقة بالتالي:

يبدأ التقديم على المديرية العامة للأمن العام اعتباراً من السبت بتاريخ 29 محرم 1444هـ.

يستمر التسجيل في وظائف الأمن العام حتى يوم الخميس بتاريخ 5 صفر 1444هـ.

رابط تقديم الأمن العام 1444

فور حلول موعد فتح التقديم على الأمن العام، فسوف يتم تفعيل رابط التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري بنهاية الإعلان الوظيفي أو الدخول مباشرةً من خلال النقر على “الوظائف المتاحة” بالقائمة العلوية، علماً بأنه لن يحتاج المتقدم إنشاء مستخدم جديد في المنصة.

وإنما يتاح التقديم مباشرةً باتباع خطوات التسجيل العامة بتعبئة البيانات المطلوبة فقط، وتتمثل المعلومات المطلوب إدخالها في البيانات الشخصية، وبيانات العنوان وفق ما هو مسجل بالعنوان الوطني، وبيانات المؤهل التعليمي، ويمكن التقديم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في الأمن العام 1444 ابشر للتوظيف (jobs.sa).

شروط الأمن العام تقديم النساء 1443

تم تخصيص هذه الوظائف للمواطنين السعوديين فقط أصلاً ومنشأً.

يستثنى من شرط النشأة من كانت نشأته مع والده خلال خدمته للمملكة في خارجها.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسمعة والسلوك.

ألا يكون قد تم الحكم عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.

الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ألا يكون قد سبق له التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية.

أن يتناسب الطول مع الوزن وفق اللائحة الطبية.

ألا تكون قد أنهيت خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

لا يكون موظفاً بأي قطاع أو جهة حكومية.

ألا يكون المتقدم متزوجاً من غير مواطنة سعودية.

أن يجتاز المتقدم جميع الإجراءات واختبارات القبول.

وفي حال حصول المتقدم على المؤهل التعليمي الخاص به من خارج المملكة، فيجب معادلة الشهادة من وزارة التعليم والتصديق عليها، وفور حلول موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام المعلن عنها، فيجب تعبئة البيانات بمنتهى الدقة حتى لا يتم الاستبعاد من الوظائف، ويتم التسجيل في الأمن العام 1444 من خلال منصة ابشر للتوظيف، وليس عن طريق موقع وزارة الداخلية التوظيف.

التسجيل في الأمن العام رجال 1444

خصصت المديرية العامة للأمن العام الوظائف العسكرية الشاغرة المعلن عنها عبر منصة ابشر للتوظيف للرجال المنطبق عليهم شروط القبول المعلنة، وقد أكدت على أن المؤهل المطلوب هو الثانوية العامة أو ما يعادلها، فعند انطباق شروط الأمن العام على المتقدم، وتم الانتهاء من التسجيل في الوظائف وتعبئة نموذج التقديم المبدئي بشكل كامل.

ومن ثم الحصول على رقم الطلب، فلن يستطيع المتقدم التعديل على نموذج طلب التوظيف مرة أخرى، لذا يتوجب على كافة المتقدمين تحري الدقة عند إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة، وتم التأكيد على استبعاد من يوجد لديه اختلافاً في البيانات والمعلومات المدخلة بنموذج التسجيل في الأمن العام 1444 رجال.