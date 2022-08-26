نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل التدرج الوظيفي أرامكو لخريجي الثانوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل التدرج الوظيفي أرامكو ؛ تعتبر شركة أرامكو من أهم الشركات السعودية في مجال الطاقة عالمياً كما أن هذه الشركة تعمل على عمليات البحث والتنقيب والتكرار والشحن وحتى يتم الالتحاق بها يجب توافر الشروط التي تم وضعها كما يجب معرفة كيفية التسجيل ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتحدث عن تسجيل التدرج الوظيفي أرامكو كما سوف نقوم بالتعرف على بعض النقاط المهمة فيما يخص هذا الموضوع بتفصي شامل على موقع ثقفني.

تسجيل التدرج الوظيفي أرامكو الطلاب 1444

حتى يتم التسجيل في التدرج الوظيفي أرامكو يجب إتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم على تخصصات أرامكو aramco.com

بعد ذلك يتم تحديد أي من التخصصات المتاحة وذلك حتى يتم التقديم على طلب التوظيف.

ثم يتم الضغط على أيقونة التخصص المطلوب.

بعدها يتم الذَّهاب إلى الصفحة التي يوجد بها الوصف الوظيفي الخاص بالتخصص الذي تم اختياره.

ثم يتم النقر على زر التقديم الآن.

الذَّهاب إلى الصفحة التي تم تخصيصها لتدوين بيانات المتقدم بالطلب.

الضغط على رابط إرسال.

بعدها يتم مراجعة مستندات وشهادات المتقدم بالطلب.

ثم بعد ذلك سوف يتم إبلاغ المتقدم بالطلب بجدول الاختبار باللغة الإنجليزية والرياضيات.

ثم يتم إرسال رسالة نصية بواسطة الجوال والبريد الإلكتروني تحتوي على نتائج الاختبار.

وفي حالة النجاح سوف يتم معرفة المتقدم بالخطوات التالية وذلك حتى يتم الالتحاق بالبرنامج.

المستندات والأوراق المطلوبة للقبول في ارامكو

حتى يتم التسجيل في برنامج أرامكو فيجب إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة وهذه الأوراق والمستندات تتمثل في الآتي:

أولا لا بد من إكتمال طلب التسجيل وذلك عبر الانترنت.

على المتقدم الالتزام بحضور اختبار اللغة الإنجليزية والرياضيات.

في حالة القبول في البرنامج فسوف يتم تحديد موعد حتى يتم اكتمال باقي الإجراءات وهي مثل: توقيع العقد وإصدار البطاقات. إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة في البرنامج وسوف يتم إرسال الدعوة عبر البريد الإلكتروني للمتقدمين.



شروط القبول في ارامكو لخريجي الثانويه

قامت شركة أرامكو السعودية بوضع بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في خريجي الثانوية حتى يتم القبول في شركة ارامكو وهذه الشروط قد جاءت على النحو التالي:

يجب على المتقدم أن يكون خريجي الاقسام التالية (العلوم الشرعية ، العلوم التجارية أو الصناعية ، العلوم الطبيعية).

لا بد أن يكون الطالب حاصل على معدل أعلى من 75%.

يشترط أن يكون الطالب قد اجتاز القدرات العامة بنتيجة لا يقل عن 72%.

يجب أن يكون الطالب المتقدم قد تخرج في الأعوام التالية (1439/ 1440) ( 1440/ 1441) ( 1441 /1442) ( 1442 /1443) من مرحلة الثانوية.

لا بد ألا يتعدى عمر الطالب أو الطالبة المتقدمة عن أربعة وعشرين 24عاماً.

تخصصات ارامكو لخريجي الثانوية 1444

لقد قام برنامج التدرج الخاص بخريجي الثانوية العامة بتوفير بعض من التخصصات المتنوعة مثل تخصصات ارامكو للبنات وتخصصات ارامكو للشباب ومن أهمها ما يلي:

تخصص لحام معادن وفني معادن.

فني صيانة الأدوات.

رجال الأمن صناعي.

تخصص ميكانيكي حفر.

قسم اعمال مكتبية.

وظيفة مشغل آلات النفط والغاز.

قسم فني صيانة تكييف الهواء.

تخصص فني كهرباء.

التخصصات المتعلقة بمهنة رجال الإطفاء.

كم رواتب ارامكو لخريجي الثانوية 1444

رواتب ارامكو لخريجي الثانوية قد تصل إلى ما يقرب لثلاث آلف ريال سعودي 3000 ويتم حصول المتدرب على الراتب في أثناء مدة التدريب اتي تكون 12 شهر ، حيث يتم خصم قيمة مالية تعادل (9%) من هذا الراتب للتأمينات الاجتماعية ويتم تحديد الراتب للمتدرب على حسب درجة الوظيفة والتخصص ومهام العمل.

وفي الخاتمة نكون قد تعرفنا على تسجيل التدرج الوظيفي أرامكو كما أننا قمنا بالتعرف على المستندات والأوراق المطلوبة للقبول في ارامكو وأيضاً قمنا بالتحدث عن شروط القبول في ارامكو لخريجي الثانويه كما تعرف على تخصصات ارامكو لخريجي الثانوية 1444 وأخيراً قمنا بذكر كم رواتب ارامكو لخريجي الثانوية 1444.