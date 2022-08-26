نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف الراجحي المجاني الموحد خدمة العملاء 24 ساعة alrajhi bank في المقال التالي
هاتف الراجحي المجاني الموحد خدمة العملاء 24 ساعة alrajhi bank حيث يعد مَصْرِف الراجحي واحدًا من أهم وأكبر البنوك المصرفية التي تعمل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السُّعُودية ، وهو ويقدم إلى عملائه عدد هائل من الخِدْمَات البنكية والمصرفية والتمويلية والاستثمارية ، ونظرًا إلى تزايد عدد عملاء البنك والحاجة إلى الحصول على بعض الخِدْمَات والاستفسارات عن بعد ، م تخصيص بعض طرق التواصل مع خدمة العملاء ومنها رقم هاتف مَصْرِف الراجحي المجاني
رقم هاتف الراجحي المجاني
تم تخصيص رقم هاتف الراجحي المجاني الموحد خدمة العملاء المجاني والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمتاح لكافة عملاء البنك في أي مكان ، وهو:
من داخل المملكة: [ 44 33 92000]
من خارج المملكة: [44 33 92000 (966+)]
حيث يمكن عبر هذا الرَّقم إجراء العديد من العمليات المصرفية سواء عند الاتصال من خلال الهاف الجوال أو عبر الهاتف الثابت، وسواء كان العميل متواجد داخل المملكة العربية السُّعُودية أو خارجها.
الخدمات المصرفية عبر رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء
من أهم الخِدْمَات المصرفية التي يمكن للعملاء إجرائها عبر الاتصال على رقم مَصْرِف الراجحِي 24 ساعة خدمة العملاء، ما يلي:
- الاطّلاع على كافة التفاصيل والبيانات المعلومات الخاصة بحساب المستخدم في بنك الراجحي مثل الاستعلام عن الرصيد بنك الراجحي عن طريق الجوال.
- الحصول على خدمة سداد فواتير الخِدْمَات المختلفة، مثل: فورة الهاتف، فاتورة الكهرباء، فاتورة الإنترنت، فاتورة المياه، وغيرهم.
- طلب سداد أي من المدفوعات الحكومية مثل رسوم الحصول على الخِدْمَات والمخالفات المرورية عبر رصيد المستخدم في البنك.
- إجراء التحويلات المالية سواء على المستوى المحلي أو الدَّوْليّ وسواء من حساب إلى آخر في مَصْرِف الراجحي أو في أي بنك آخر.
- يمكن عبر رَقْم خدمة عملاء الراجحي أيضًا الاطّلاع على كشف بطاقة الائتمان بالتفصيل.
- تنشيط أو إلغاء تنشيط بطاقات الائتمان في البنك.
- الاستفسار عن المتبقي من أقساط التمويل.
- السؤال عن وظائف بنك الراجحي امتاحة
- شراء بطاقات الجوال مثل سوا، ولنا.
- يمكن إجراء الاتصال مع خدمة العملاء من داخل أو خارج المملكة بسهولة.
- كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء مَصْرِف الراجحي من أي خط جوال أو من أي خط هاتف أرضي ثابت.
- تعمل خدمة العملاء والدعم الفني عبر هاتف مَصْرِف الراجحي بنظام 24/7 أي يوميًا على مدار الساعة دون توقف.
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