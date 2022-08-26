هاتف الراجحي المجاني الموحد خدمة العملاء 24 ساعة alrajhi bank حيث يعد مَصْرِف الراجحي واحدًا من أهم وأكبر البنوك المصرفية التي تعمل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السُّعُودية ، وهو ويقدم إلى عملائه عدد هائل من الخِدْمَات البنكية والمصرفية والتمويلية والاستثمارية ، ونظرًا إلى تزايد عدد عملاء البنك والحاجة إلى الحصول على بعض الخِدْمَات والاستفسارات عن بعد ، م تخصيص بعض طرق التواصل مع خدمة العملاء ومنها رقم هاتف مَصْرِف الراجحي المجاني

رقم هاتف الراجحي المجاني

تم تخصيص رقم هاتف الراجحي المجاني الموحد خدمة العملاء المجاني والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمتاح لكافة عملاء البنك في أي مكان ، وهو:

من داخل المملكة: [ 44 33 92000]

من خارج المملكة: [44 33 92000 (966+)]

حيث يمكن عبر هذا الرَّقم إجراء العديد من العمليات المصرفية سواء عند الاتصال من خلال الهاف الجوال أو عبر الهاتف الثابت، وسواء كان العميل متواجد داخل المملكة العربية السُّعُودية أو خارجها.

الخدمات المصرفية عبر رقم الراجحي ٢٤ ساعة خدمة العملاء

من أهم الخِدْمَات المصرفية التي يمكن للعملاء إجرائها عبر الاتصال على رقم مَصْرِف الراجحِي 24 ساعة خدمة العملاء، ما يلي: