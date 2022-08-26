رسوم المرافقين في السعودية 2023 وطريقة سداد الرسوم من خلال موقع بنك الراجحي alrajhibank.com.sa

رسوم المرافقين في السعودية 2023، تسعى المملكة العربية السعودية بشكل دائم، إلى تحقيق التوازن في الجانب المالي بشكل كبير، فتريد أن تجعل الصادرات مثل الواردات، ومن هذا المنطلق أصبح هناك حاجة لفرض رسوم على كافة التابعين المتواجدين بالمملكة، فهذه عملية تنظيمية تقرها الحكومة، فهي تسعى بشكل دائم إلى ترسيخ دعائم قومية، ووضع هيكل تنظيمي لهذه الأمور، من أجل أن تسير وفق هذا الهيكل، وحتى لا يحدث أي خلل يذكر.

رسوم المرافقين في السعودية 2023

لقد قامت المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على كافة الوافدين الذي يأتوا للملكة العربية السعودية، سواء كان هؤلاء الوافدين من العمالة، أو المرافقين، فعليهم أن يدفعوا رسوم تحددها الحكومة.

كما قامت الحكومة بفرض رسوم على هؤلاء المرافقين في عام 2017، وكانت قدر هذه الرسوم 100 ريال سعودي يتم دفعهم بشكل شهري غير منقطع.

أيضاً هذه الرسوم زادت في العام التالي، أي في عام 2018، فأصبحت هذه الرسوم 200 ريال سعودي يدفعهم المرافق، ولم يتم التثبيت على هذه القيمة بل زادت في العام التالي.

بينما في عام 2019، أصبحت هذه الرسوم 300 ريال يقوم المرافق بدفعهم كل شهر، وذلك الأمر يتزايد كل عام عن العام الذي يسبقه، فعندما حل عام 2020، تزايدت الرسوم مرة أخرى.

علاوة على ذلك وصلت الرسوم المقررة التي يدفعها المرافق كل شهر 400 ريال سعودي.

وصلت الرسوم المقررة التي يدفعها المرافق كل شهر 400 ريال سعودي. بينما بداية من هذا العام وجدنا أن الرسوم المقررة قد تم تثبيتها حتى عامنا هذا 2022، والذي حدد بقدر 400 ريال ثابتة تدفع بشكل شهري طوال مدة الإقامة بالمملكة لعربية السعودية.

طريقة سداد رسوم المرافقين صراف الراجحي

علينا في البداية أن نقوم بالدخول على الموقع الخاص لبنك الراجحي، وهو موقع إلكتروني خاص بالبنك.

بعد ذلك سوف تفتح أمامنا الصفحة الرئيسة لهذه المنصة. فعلينا أن نقوم بتسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم الخاص بالمستخدم، وكذلك كتابة كلمة المرور.

ثم نقوم بالدخول على أيقونة تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف يفتح أمامنا صفحة جديدة. علينا أن نقوم بالدخول على أيقونة المدفوعات. والتي تكون عبارة عن قائمة منسدلة. والتي سوف نجدها في الجانب من الصفحة التي أمامنا.

ثم نقوم بالدخول على أيقونة خدمات المقيمين.

بعد ذلك يتم اختيار خيار دفع.

وهنا نقوم بإدخال رقم الإقامة، وتحديد مدة انتهاء الرسوم.

بعد ذلك نقوم بإدخال الرقم الخاص بالحساب.

في نهاية هذا المقال. نكون قد قدمنا لكم المعلومات التي تهمكم. والتي سوف تساعدكم في معرفة كافة الأمور التي تتعلق رسوم المرافقين في السعودية 2023. وكيفية تسديد تلك الرسوم.