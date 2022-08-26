نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلية الضمان الاجتماعي “موعد الصرف” 2022 منصة الدعم والحماية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم نظام الضمان الاجتماعي الجديد بتطبيق بعض الإجراءات المهمة للحصول على أهلية الضمان الاجتماعي 1444 بالإضافة إلى تحديد ميعاد نزول المبالغ المستحقة للأفراد المستفيدين بعد بحث طلب الفرد المتقدم للحصول على نظام الضمان الاجتماعي حيث يعتبر هذا النظام من أهم الأنظمة التنموية داخل المملكة العربية السعودية حيث تم الإعلان مؤخرا في الوقت الأخير عن نتائج الأهلية لكل الأفراد الذين تمت الموافقة عليهم من خلال النظام حيث تعمل وزارة الموارد البشرية على منح بعض الأسر معاش الضمان الاجتماعي وذلك وفقا لما يطلق عليه أهلية الضمان حيث يتم الموافقة على منح الفرد أو الأسرة للمعاش وفقا للأفراد والأسر الذين لا يستطيعون تحمل الأعباء والتكاليف الاقتصادية لذلك يتم إتاحة العديد من الوظائف الشاغرة لهؤلاء الأفراد لمساعدتهم على تطوير مستوياتهم الاجتماعية.

موعد نزول أهلية الضمان المطور

لم تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد نزول الأهلية حتي هذه اللحظة، ولكنها أعلنت عن موعد صرف الضمان خلال نهاية الشهر الجاري، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تبحث طلبات المتقدمين بعد تقديم الطلب بثلاثة اسابيع.

استعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي 1444

يتاح للأفراد الذين تقدموا للحصول على معاش الضمان الاجتماعي القيام بالاستفسار عن الأهلية عن طريق منصة الدعم داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الإنترنت.

ثم الضغط على كلمة البرامج الخاصة للمتقدم.

بعد ذلك يتم النقر على نظام الضمان الاجتماعي.

في النهاية سيتم وضوح كل المعلومات الخاصة بطلب الأهلية للحصول على المعاش.

آلية تقييم أهلية المستحقين للضمان الاجتماعي

يتم الموافقة على طلبات المتقدمين في نظام الضمان عن طريق منصة الدعم والحماية الاجتماعية وذلك بعد التقديم يتم خضوع الطلب للعديد من الإجراءات التي تتمثل في الآتي:

الفحص الدقيق للمعلومات التي تم إدخالها والخاصة بطلبات المتقدمين.

ثم الذهاب إلى مسكن المتقدم بعد الاطلاع على المعلومات المبدئية.

بعد ذلك يتم القيام ببحث حالة المتقدم لمعرفة مدى أحقيته للدعم.

سيتم تبليغ المتقدم بنتيجة البحث بالقبول أو الرفض.

كيفية التسجيل في الضمان المطور

تتيح منصة الدعم والحماية الاجتماعية طريقة للتسجيل في الضمان المطور الضمان الجديد 1444 بعد الاطلاع على كل معايير التسجيل للفرد ويتم التسجيل من خلال الخطوات التالية: