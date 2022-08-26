نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر بطريقتين وشروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تفعيل نظام إلكتروني من قبل المملكة العربية السعودي يتم من خلاله تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر، في إطار تسهيل إجراءات تحديث البيانات الخاصة بمستحقي الدعم المالي الشهري المقدم من المملكة، حيث تحرص المملكة ومؤسساتها بأمر من الديوان الملكي السعودي على توجيه كافة أشكال الدعم لفئات الشعب السعودي الأكثر احتياجاً للمساعدة، بهدف القضاء بحلول عام 2030م على حالة العوز نهائياً والارتقاء بالمستوى المعيشي للسعودين، وفي إطار تحقيقها لذلك قامت بوضع عدد من الشروط لضمان وصول الدعم للأشخاص المستحقين له.

تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر

التحديث أحد أهم الخطوات الواجب على مستفيدي الدعم القيام بها لتجنب انقطاعه، خاصة بعد الإعلان الرسمي عبر الصفحة الرسمية لبرنامج حساب مواطن على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، بضرورة إجراء تحديث على بيانات الحساب والذي يتم من خلال تطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح وإدخال بيانات دقيقة:

تحديث حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني

الانتقال مباشرة إلى موقع حساب المواطن عبر الاتصال بشبكة الإنترنت.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الوطني.

ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة ومن بينها كلمة المرور الخاصة بحساب الشخص المستفيد داخل منصة أبشر.

بعد ذلك قم بالدخول على تسجيل دخول ثم قم بالتحديثات اللازمة.

ثم بعد التأكد من صحة البيانات ومراجعتها اضغط عل التعهد بصحة البيانات.

بعد ذلك قم باختيار اضغط على حفظ التحديث.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

لا تختلف الخطوات الخاصة بالتحديث عن طريق رقم الهوية عن الخطوات المذكورة بالفقرة السابقة، وهي كما يلي:

أولا الانتقال إلى موقع حساب مواطن.

بعد ذلك يتم تدوين البيانات المطلوبة في أماكنها المحددة لها مع إدخال كلاً من كلمة المرور رمز التحقق بشكل صحيح

ثم قم باختيار ايقونة تسجيل دخول ثم ادخل إلى بيانات الطلب.

بعد ذلك قم بتحديث البيانات المطلوب تغييرها.

ثم اختر ايقونة حفظ التعديلات.

شروط استحقاق دعم برنامج حساب مواطن

تم وضع شروط استحقاق من الواجب توافرها في الشخص الراغب في التسجيل في برنامج حساب مواطن، وهي كما يلي:

أن يكون الشخص مقيم بالمملكة وحامل للجنسية السعودية.

كما يجب عدم إقامة الشخص المتقدم بأحد دور الرعاية التابعة للمملكة.

أيضا لابد من إدخال بيانات صحيحة عن قيمة الدخل الخاص بالأسرة وعدد أفرادها.

علاوة على ذلك يجب عدم الاستفادة من أي برنامج خاصة بالعدم المقدمة من جانب الوزارة.

يجب عدم الاستفادة من أي برنامج خاصة بالعدم المقدمة من جانب الوزارة. بينما يجب إدخال بيانات دقيقة أثناء التسجيل في البرنامج.

إدخال بيانات دقيقة أثناء التسجيل في البرنامج. لابد وأن يكون غير عامل بأحد الوظائف التابعة لأحدى القطاعين الحكومي أو الخاص.

في الختام قدمنا لكم طرقتين تحديث حساب المواطن عن طريق أبشر عن طريق النفاذ الوطني وعن طريق الهوية بسهولة للتمتع بخدمات حساب المواطن التي اقرتها الحكومة السعودية.