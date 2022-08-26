قرض كنف هل يحتاج كفيل ؟ وأهم شروط الحصول على القرض

قرض كنف هل يحتاج كفيل ؟ من أكثر الأسئلة التي تشغل تفكير كل امرأة سُعُودية ترغب في الحصول على هذا القرض المقدم من بنك التسليف لكل الأرامل والمطلقات اللاتي لا يوجد لديهن عائل ؛ لمساعدتهن على توفير مصدر دخل خاص وتحسين مستوى المعيشة ، ومن خلال موقع ثقفني فيما يلي ؛ سوف يتم توضيح هل القرض يحتاج إلى كفيل أم لا وأهم شروطه بالتفصيل.

ما هو قرض كنف ؟

إن قرض كنف هو عبارة عن منتج تمويل شخصي مقدم من بنك التنمية الاجتماعية السعودي للنساء فقط من المطلقات والأرامل ، وهو تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي مع مدّة سداد تصل إلى 60 شهر أي خمس سنوات كاملة ويكون السداد بشكل شهري ، كما إنه لا يوجد أي رسوم إدارية خاصة بصرف القرض ، ويتم الإعفاء من باقي الأقساط في حالة وفاة المستفيدة أو التعرض – لا قدر الله – إلى العجز الكلي.

قرض كنف هل يحتاج كفيل ؟

لا يحتاج قرض كنف إلى وجود كفيل (ضامن) إذا كانت المرأة تعمل في القطاع العام الحكومي ، بينما يحتاج إلى وجود كفيل إذا كانت المرأة تعمل في القطاع الخاص ، ولا بد أن يكون هذا الكفيل على رأس عمل حكومي ولم يخطى الـ 55 عامًا كما يجب يقوم بتقديم مفردات الراتب خاصته موثق من جهة العمل وألّا يكون ضامن في أي قرض آخر لدى بنك التسليف.

شروط الحصول على قرض كنف 1444

تتلخص شروط قرض كنف لربة المنزل والمطلقات والأرامل في النِّقَاط التالية:

أن تكون صاحبة الطلب سُعُودية الجنسية ومقيمة بها وأن تقدم ما يثبت الحالة الاجتماعية سواء مطلقة أو أرملة.

أن تكون المرأة في المرحلة العمرية ما بين 25 إلى 55 سنة.

تقديم سجل ائتماني سليم.

لا تزيد قيمة الدخل الشهري سواء في القطاع العام أو الخاص عن 8 آلاف ريال سعودي.

تكون امرأة مطلقة أو أرملة ولا يوجد عائل لها.

يكون لديها حساب مفعل في أبشر وحساب بنكي.

التقديم على قرض كنف

يتم التقديم على قرض كف من خلال الخطوات التالية: