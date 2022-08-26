أسعار تذاكر قطار الحرمين ذهاب وعودة وطريقة الحجز

استعان العديد من زائري المملكة العربية السعودية والمقيمين بها بمؤشرات البحث جوجل للتعرف على أسعار تذاكر قطار الحرمين ذهاب وعودة حسب ما أعلنته وزارة النقل بعد إطلاق أول خط سكة حديد ما بين مكة والمدينة المنورة، لذلك سوف نشير لكم من خلال سطور المقال عن الأسعار، كما نشير لكم عن كيفية حجز التذاكر.

أسعار تذاكر قطار الحرمين ذهاب وعودة

يمتاز قطار الحرمين بأسعاره المميزة، ومن أهم أسعار التذاكر ما يلي:

تصل قيمة التذكرة الواحدة المتجهة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة إلى المائة وخمسين ريال سعودي. تصل قيمة تذكرة الخارجة من مكة المكرمة إلى مدينة جدة إلى مبلغ أربعين ريالًا. التذكرة الواحدة للفرد المتجهة من المدينة المنورة إلى جدة بمبلغ مائة وستة وعشرين ريال. التذكرة الاقتصادية المتجهة من جدة إلى المدينة المنورة سعرها يصل إلى ستة وأربعين ريال. تذكرة درجة أولى متجهة من مكة المكرمة إلى جدة تصل إلى الخمسين ريال، أما التذكرة درجة ثانية على نفس الخط فتكون بمبلغ أربعين ريال. التذكرة الاقتصادية لرجال الأعمال من مكة حتى المدينة المنورة بمبلغ مائة وعشرة ريالات، أما الدرجة الاقتصادية العادية فسعرها خمسة وثمانين ريال. تذاكر مكة المكرمة حتى المدينة المنورة الدرجة الأولى بسعر مائتين وخمسين ريال، أما تذكرة بدرجة ثانية سعرها مائة وخمسين ريال. تذاكر الخط المتجه من مدينة جدة حتى المدينة المنورة بدرجة أولى وصل سعرها إلى ستة وخمسين ريال، أما سعر تذكرة نفس الخط درجة ثانية بمبلغ خمسين ريال.

كيفية حجز تذكرة قطار الحرمين

يمكنك حجز تذاكر قطار الحرمين بعدة طرق نعرضها عليكم فيما يلي:

الطريقة الأولى من خلال محطة القطار القريبة منك.

الطريقة الثانية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لقطار الحرمين.

الطريقة الثالثة من خلال منافذ توزيع التذاكر الموجود في محطات الانطلاق.

في نهاية مقال أسعار تذاكر قطار الحرمين ذهاب وعودة فقد عرضنا عليكم أهم أسعار التذاكر بدرجاتها.وعرضنا عليكم ثلاثة طرق. التي من خلالها يستطيع أي مواطن حجز التذكرة أو شرائها بكل سهولة، فعليك استخدام الطريقة الأنسب لك من بينهم.