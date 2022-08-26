قدم أونلاين علي تمويل سيارتك بقسط ثابت بدون كفيل وبدون تحويل الراتب

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قدم أونلاين علي تمويل سيارتك بقسط ثابت بدون كفيل ، كما أن هذا البرنامج التمويلي لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل ، جاء هذا البرنامج التمويلي ضمن مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية الميسرة المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل للأفراد داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، حيث عملت الشركة علي توفير مبالغ مالية كبيرة من خلال هذا البرنامج والتي تخدم احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام. برنامج تمويل السيارات أونلاين من شركة التيسير للتمويل يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

شركة التيسير للتمويل واحدة من أهم تلك الشركات.

توفر الشركة مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة واحد من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة التيسير للتمويل.

هذا البرنامج التمويلي تم صياغته بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة والتقديم على طلب هذا البرنامج التمويلي أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج طلب التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على الطلب خلال ساعات فقط من التقدم بالطلب.

توفر شركة التيسير للتمويل برنامج تمويل السيارات بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لطالب التمويل.

هذا البرنامج التمويلي متاح بقسط ثابت بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

فترة سداد مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة التيسير حددت شركة التيسير للتمويل بعض الشروط الأساسية للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بصيغة المرابحة المتاح لدي الشركة.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 19 سنة والحد الأقصى للعمر هو 65 سنة وذلك للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي من شركة التيسير للتمويل في المملكة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يشترط أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي وذلك عند طلب تمويل السيارات من شركة التيسير للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك رخصة قيادة سعودية سارية المفعول.

لاستكمال جميع إجراءات طلب هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي شركة التيسير للتمويل يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر. عمر شويل - جدة قدم أونلاين علي تمويل سيارتك بقسط ثابت بدون كفيل وبدون تحويل الراتب - ثقفني

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