كيفية الحصول علي رمز سداد رخصة العمل وطريقة السداد عبر الصراف الآلي

كيفية الحصول علي رمز سداد رخصة العمل إلكترونياً, يبحث الوافدين إلي المملكة العربية السعودية عن كيفية الحصول علي رمز السداد الخاص برخصة العمل, ويتم تعريف رمز السداد بأنه الرمز الذي يحصل عليه العامل الوافد للمملكة من أجل تحديد مكان عمله وطبيعة عملهم داخل الأراضي السعودية, وللتسهيل علي الوافدين من أجل الحصول علي هذا الرمز قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوفير خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي تمكن فيه العامل الوافد من الدخول علي موقعهم الإلكتروني والحصول علي الرمز, ويجب العلم بأن صلاحية الرمز هو أربعة عشر يوماً من تاريخ الحصول عليه, ذلك وبجانب أنه إذا لم يتم السداد خلال المدة السابق ذكرها فإن رمز رخصة العمل يعتبر لاغي.

خطوات الحصول علي رمز سداد رخصة العمل في المملكة العربية السعودية

يمكن الحصول علي رمز السداد الخاص بك من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي من خلال الخدمة الإلكترونية المقدمة من الموقع, وهي عبارة عن عدد من الخطوات البسيطة التي تمكن أي شخص من الحصول علي رمز سداد رخصة العمل.

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. القيام بعملية تسجيل الدخول بكتابة رقم الإقامة وكذلك رقم المرور. الدخول علي الخدمات الإلكترونية. يتم الضغط فيما بعد علي تجديد رخصة العمل. يتم كتابة البيانات والمعلومات التي يطلبها الموقع خلال الفراغات الموجودة في الصفحة. قم بكتابة رمز التحقق الموجود في الصفحة. بعدها سوف يقوم الموقع بتحديد الرسوم الواجب دفعها قبل مرور أربعة عشر يوماً من تاريخ الحصول على الرمز. بعد أن تقوم بعملية الدفع يتم الذهاب إلي الموظف المسؤول لكي تعطيه إيصال الدفع ليقوم هو بإعطائك رخصة العمل الخاصة بك وتكون لمدة سنة.

طريقة سداد رسوم رخصة العمل عبر الصراف الآلي لبنك الراجحي