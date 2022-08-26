نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي سريع من سلفة بقيمة 5 آلاف ريال في دقائق ورابط تطبيق سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في هذه الآونة من كل شهر تزداد عمليات البحث حول تمويلات سريعة، وقد أعلنت منصة سلفة الإلكترونية عن قروض سريعة للأشخاص المستفيدين، وتصل قيمة التمويل إلى 5 آلاف ريال سعودي، وتعتبر منصة سلفة من أهم المنصات الإلكترونية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي ووزارة العدل، ويتميز تمويل منصة سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها بمجرد اتباع خطوات التقديم بشكل صحيح، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا عبر هذا المقال كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي، ومميزات التمويل سلفة ورابط تطبيق سلفة.

تمويل شخصي من سلفة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي:

منصة سلفة تضم خدمة التمويل الشخصي الذي يحتاجه الشخص المتقدم لسداد الديون وكافة احتياجاته، ويتم التقديم بمجرد الدخول على الرابط الرسمي منصة سلفة الإلكترونية، والحصول على التمويل الشخصي ضرورة توافر شروط الاستحقاق لدى التقدمين، ونوضح من خلال هذا المقال شروط الاستحقاق.

شروط الحصول على تمويل شخصي من سلفة:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية لا غير ومقيم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون مكتمل الأهلية

الدخل الشهري له 4 آلاف ريال سعودي كحد أدنى.

أن يكون تقديمه للحصول على مبلغ التمويل الشخصي من المنصة بعد الانتهاء من التقديم السابق وسداد كافة المستحقات المالية.

مميزات تمويل سلفة السريع:

يتميز تمويل سلفة بالعديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها بمجرد التقديم للحصول على المبلغ المالي، ومن خلال هذا المقال نعرض مميزات تمويل سلفة السريع، وهي:

يتميز بأن عملية إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين تتم بكل سهولة ويسر.

له هامش ربح تنافسي

تتوافق أحكام منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية

له فترات سداد طويلة الأجل تصل إلى 6 أشهر

إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بحد أقصى 5000 ريال سعودي.

تطبيق سلفة السريع عبر الأيفون:

وفرت منصة سلفة تطبيق سريع يمكن استخدامه من قبل الأشخاص المستفيدين، تزامناً مع تطور التكنولوجيا الأخير الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى تطوير المملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية 2030، فقد ساهمت منصة سلفة في توفير تطبيق سلفة السريع عبر نظام الأيفون نعرض من خلال هذا المقال رابط تطبيق سلفة السريع.

كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة:

يتساءل العديد من الأشخاص المستفيدين في المملكة العربية السعودية حول كيفية التقديم للحصول على تمويل شخصي سريع من منصة سلفة في دقائق معدودة، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال إمكانية الحصول على التمويل بقيمة 5000 ريال سعودي في دقائق معدودة من خلال اتباع بعض الخطوات وهي: