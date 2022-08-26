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عمر شويل - جدة الأسبوع التمهيدي بالمدارس السعودية 1444 وخطته .. يبحث الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية قبل أيام من بداية العام الدراسي الجديد بشأن خطة وماهية والتفاصيل الكاملة للأسبوع التمهيدي الأول في المدارس السعودية ببداية العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 ويهدف هذا الأسبوع إلى تهيئة عقول الطلاب والذين خرجوا من مرحلة الإجازة إلى الدراسة وأهميتها لطلاب الصف الأول الابتدائي الذين لأول مرة يدخلون المدرسة بهدف كسر حواجز عقولهم وشرح النظام التعليمي لهم والحصص الدراسية وكذلك وقت الراحات والكبت الدراسية وكيفية نظام اليوم داخل المدرسة لتعتاد عقولهم على السيستم الدراسي خلال اليوم بالكامل ودون أن يكون لديهم خوف نفسي وعقلي وكذلك يكونوا مهيئين تربويًا ونفسيًا إلى استقبال الدراسة بكل سهولة ومساعدتهم في الاندماج في اليوم الدراسي مع زملائهم .

الأسبوع التمهيدي بالمدارس السعودية 1444

ونذكر الخطة الخاصة بالأسبوع الأول التمهيدي في المدارس يقوم المعلم الخاصة بكل مادة .

بوضع ما يتناسب مع الطلبة وما في مصلحتهم من أجل الانسجام سريعًأ في العملية التعليمية .

وكذلك بث الثقة في الأطفال وكذلك محاولة إدخال الترفيه في نفوسهم وأزالة الخوف والرعب .

ولذلك قد يستعين المعلم بالوسائل والمحفزات الخارجية التي تشغل التشويق لدى الطلاب.

ففي البداية يتم عمل جروب من أجل الطلاب الذين يستهدفهم المعلم في الخطة من أجل شرح الخطط للأمهات.

ولربات البيوت ولشرح لهم مرحلة رياض الأطفال وكل ما يتعلق بها من حيث المعلومات.

والمهمة وكذلك خطة الانسجام الموضوعة وبعدها يتعارف المعلم على الطفل وكل طفل يعرف نفسه.

في مقطع فيديو قصير مصور له يتحدث ويتكلم فيه عن نفسه وتفاصيله من ناحية الاسم والهوايات والعمر.

ويرسل الفيديو للأطفال والأناشيد المسجلة والتي تساعد الطفل على كسر حاجز الخوف .

والأناشيد السعودية الوطنية كذلك ويقوم الأطفال بعمل بعض التمرينات الرياضية التي تقوي عضلات الطفل .

وتشارك الأطفال مقاطعهم أثناء التدريب وكذلك أثناء ممارسة الهوايات الخاصة بكل فرد بهم.

ويرسل أوراق العمل الخاصة بالطفل إن كان فناناً أو يحب الرسم والتلوين .

وغيره من الأنشطة الترفيهية للأطفال في الصف الاول في المرحلة الابتدائية لتحقيق الهدف من التمهيد لاندماج الأطفال مباشرة مع المعلمين بعد هذا الأسبوع.