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عمر شويل - جدة خطوات الحصول على قروض للعاطلين بدون كفيل 1444 .. يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن القروض الشخصية والتمويلات الخاصة بالعاطلين عن العمل من أجل فتح مشروعات صغيرة أو سداد متطلباتهم الشخصية أو تلبية احتياجاتهم الأسرية أو شراء منزل أو ترميم أو غيرها من الأغراض التي تحتاج إلى المال ولذا فقد قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين عدة حلول للأفراد العاطلين عن العمل من أجل تحسين مستوى المعيشة بجانب التيسير عليهم في الحياة وفق تسهيلات ميسرة تجعلهم يحصلون على القرض بكل بساطة وسهولة.

خطوات الحصول على قروض للعاطلين بدون كفيل 1444

فيقدم عدد من البنوك في المملكة العربية السعودية وكذلك المؤسسات في عملية قروض العاطلين .

من أجل توفير مشروع عمل يكون مصدر دخل للعاطل وكذلك لأسرته وكذلك وفق سداد الأقساط بتسهيلات.

لا تحدث كثيرًا وهذا يساعدهم على تحسين المشروع وسداد القسط دون تعثر.

بجانب ذلك بمرونة غير مسبوقة من أجل سداد القرض.

وبالنسبة للبنوك التي تقدم القروض الخاصة بالعاطلين داخل المملكة العربية السعودية هي بنك الراجحي.

وكذلك بنك التنمية الاجتماعية وبنك الاستثمار بالإضافة إلى البنك الأهلي الذي يمنح التمويل الخاص بالعاطلين .

وبنك الرياض للقرض الخاص المؤجل.

أما بالنسبة إلى الشروط الخاصة بالحصول على قرض العاطلين من البنوك بدون حاجة إلى ضامن أو كفيل فهي كالتالي :

أن يكون الفرد الطالب للقرض من البنك سعودي الجنسية وكذلك أن تكون هويته سارية.

بجانب ذلك إن كان مقيمًا لابد من وجود جواز سفر ساري وإقامة كذلك سارية.

وأن يكون الشخص ليس لديه عمل وفي حالة وجود عمل مؤقت .

ألا يكون الراتب الخاص بهذا العمل يصل إلى 400 ريال سعودي وأن يقدم البيانات.

والأوراق والمستندات التي تثبت صحة بياناته وكشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر بجانب ذلك أن يقدم طلب إلكتروني

وآخر هذه الشروط هي أن يكون الفرد طالب القرض الشخصي من أجل العاطلين يتوجه لأحد البنوك القريبة منه .

وكذلك أن يقوم بالملئ الخاص بالطلب ورقيًا وأن يقدم كافة الضمانات .

دون الحاجة إلى كفيل كضمانات منزلية وورقية وخلال دقائق سيحصل على القرض.