نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي وأنواعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي وأنواعها ، إن الدعوى العمالية في نظام العمل السعودي بانها مجمل جميع القضايا الناتجة عن تنفيذ وتطبيق الأنظمة والقوانين والأجراءات والأحكام التي يتم العمل بها في نظام العمل السعودي، هذا أيضا بالإضافة إلى بعض الأنظمة المتعلقة بتحديد نوع العلاقة التي تربط بين صاحب العمل والعامل، وذلك لكى يتم إنشاء وتكوين بيئة عمل وإنتاج عادله بين الطرفين في المكان المخصص للعمل.

وقد قام نظام العمل السعودي بالمساهمة في حماية حقوق العمال والموظفين، إن الدعوى العمالية ما هي إلا عبارة عن القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين والاجراءات وأيضا الأحكام التي يستخدمها نظام العمل السعودي لكى يتم تماشى ومسايرة العمل بشكل طبيعي، وإنها أيضا مسؤوله كافة المسئولية عن تنظيم وتقويه العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتعمل هذه الدعوة على تحقيق مبدا العدل والمساواة بين الطرفين.

أنواع الدعوى العمالية

يقوم العمال أو الموظف برفع دعوى في المحكمة العمالية أو لدى المكاتب المتخصصة للعمل لكى يحصل على كافة جميع مستحقاته من قبل الشركة التي كان يعمل فيها، وذلك حينما يتم فصله أو رفضه تعسفيا دون سبب مسبق أو لم يصدر منه أي شيء خطا من قبل، وبناءا عليه تم تقسيم الدعوى العمالية في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أنواع من الدعوى وهى كالآتي:

أولي الدعوى وهى التي تختص من اجل زيادة الراتب أو الطعن على قرارات أصدرت من صاحب العمل ضد العمال.

النوع الثاني وهى خاصة بفئة العمالة المنزلية.

النوع الثالث من الدعوى وتهدف إلى القرارات التي تصدر عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

شروط قبول الدعوة العمالية في المحكمة العمالية

وفى بداية الأمر كانت الخلافات التي كانت تقع بين العامل وصاحب العمل كانت من ضمن اختصاص وزارة العمل، وكانت هناك لجان ابتدائيه تعمل على تسوية الخلافات بين الطرفين، ومن هنا قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء المحكمة العمالية أول محكمه عمل في عام 2018 كجزء من أصلاحات النظام القانوني، وكانت لها شروط من قبل العمال لقبول الدعوى العمالية وهى كالاتي:

أولا لا بد من صاحب العمل والعامل قبل بدا تقديم الشكوى إلى المحكمة تقديمها أولا إلى مكتب العمل التابع لهم.

يقوم مكتب العمل بأخذ المدة الكافية لتسويه النزاعات والخلافات بين الطرفين.

في حالة فشل التسوية من خلال مكتب العمل، هنا يتم رفع الدعوة من خلال موقع ناجز الإلكتروني ويتم عمل محضر يثبت فيه انه تعذر الصلح عند أجراء التسوية.

شروط الدعوة العمالية للكاله المنزلية

يتم منح مدة الصلح لمدة 5 أيام، وفى حالة تجاوز هذه المدة دون حل إذا يحق لمسؤولي اللجنة إصدار قرار يفيد بالنزاع وذلك في مده أقصاها 10 أيام.

في هذه الحالة يجب أن يقوم بمن صدر ضده قرار اللجنة أن يرفع دعوى لدى المحكمة العمالية.

أنواع المنازعات التي تختص بها المحكمة العمالية

تقوم المحكمة العمالية بفض النزاعات التي تتم بين العامل وصاحب العمل، وتعمل المحكمة دائما على التميز في القضايا العمالية والحد من التعامل الورقي واستخدام المعاملات الإلكترونية وذلك لتسهيل الاجراءات بدلا من الذهاب إلى المقرات والهيئات الحكومية وتوفيرا للوقت والجهد وعدم التكدس والزحام أمام المقرات والهيئات هذا ما تنظر إليه المملكة لرؤية وتخصصات 2030، ومن ابرز المنازعات التي تقوم المحكمة بتسويتها كالآتي: