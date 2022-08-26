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عمر شويل - جدة أرخص تابلت في السعودية 2023 .. يتسائل المواطنون في المملكة العربية السعودية عن أفضل أنواع التابلت وأرخصها من ناحية المميزات والإمكانيات والقدرات الخاصة بالجهاز ويصنف من أرخص الأنواع الموجودة في سوق الإلكترونيات السعودية وهنالك الكثير من المهتمين بصناعة الأجهزة الذكية والإمكانيات الحديثة لكلًا منهما وكذلك من يبحث عن من يؤدي خدمات الهاتف من أجل التعلم للأطفال فهو التابلت فنقدم له أفضل الأنواع وكذلك بأسعار رخيصة مقارنة بباقي الأجهزة فهنالك الكثير من الخدمات أو الأعمال التي لا تستطيع القيام بها إلا عن طريق التابلت .

وبالنسبة لجهاز التابلت فهو أقرب في الإمكانيات إلى اللاب توب أو الكمبيوتر لكن بالحجم المصغر ولوحة المفاتيح الخاصة به تكون تاتش على شاشة الجهاز وقياسه ما بين 7 إلى 10 بوصة بجانب ذلك فهو لديه سعو تخزين أفضل من الهاتف المحمول فهي مناسبة جدًا ما بين 16 جيجا وحتى 64 جيجا بايت ويملك كذلك إمكانية توصيله بالإنترنت من خلال واي فاي أو شبكة الجوال فالحجم الصغير والإمكانيات والمهام التي يقوم بها هو أفضل ما يمزه فيتناسب مع كل من يرغب بحمله في الأماكن وسعره قد يكون مرتفع بعض الشئ لكنه مثل الهواتف المحمولة يتفاوت بسبب إمكانياته والماركات العالمية التي تصدره .

أرخص تابلت في السعودية 2023

تابلت هواوي 8 جيجا

هو من أفضل انواع التابلت في الأسواق العالمية ومؤخرًا في الأسواق السعودية وذلك بسبب سعره المناسب .

بشكل ما للمواطنين بجانب انه بإصدارات مختلفة لكافة الشرائح.

فيمكن للأطفال ولرجال الأعمال والأسرة كافة استخدامه فالسعر 190 ريال سعودي .

وبنظام تشغيل أندرويد v6 وبذاكرة داخلية 8 جيجا وذاكرة عشوائية 1 جيجا والإضافية 128 جيجا بايت .

تابلت ونتاليتي

هو من أرخص الأنواع في السعودية ويعتمد عليه الكثيرون في أساليب التعلم والعمل .

وغيرها فسعره 250 ريال سعودي بجانب أنه بنظام تشغيل أندرويد 5.2 وحجم الشاشة 7 بوصة .

بجانب ذاكرته الداخلية 8 جيجا بايت وذاكرة إضافية 128 جيجا بايت.

هواوي t3

وبالنسبة لتابلت هواوي t3 وهو أفضل نسبيًا وأعلى سعرًا من السابق ذكرهم.

بسبب إمكانياته فسعره 700 ريال سعودي والشاشة 8 بوصة بجانب ذاكرة داخلية 16 جيجا بايت .

وسرعه معالج 4 جيجا والذاكرة العشوائية 2 جيجا والإضافية 128 جيجا.