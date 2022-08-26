نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للعاطلين وخطوات الحصول عليه 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر للعاطلين 1444، يعد قرض العمل الحر الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من اهم القروض القروض، وهو الذي يبحث عنه أصحاب الأعمال الحرة ذوى الدخول المنخفضة لتزويد مشروعاتهم وزيادة الدخل، وتسعي المملكة جاهدة إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وإعطاءهم دوافع إلى التقدم بشكل إجابي في المجتمع والذي يعتمد على مجهود أبناء الوطن، وبتالي ينعكس على الاقتصاد وجعله في مصاف الدول المتقدمة، ويعمل البنك أيضا على قبول أو رفض أي طلب تمويل يتم تقديمه من خلال المواطن، ويحصل المواطن على القرض وذلك وفق الإجراءات والقوانين المعلن عنها من قبل بنك التسليف السعودي.

ويعتبر هذا القرض أيضا واحد من اهم المبادرات التمويلية التي يقدمها هذا البنك، ويهدف إلى تقديم الدعم المالي إلى المواطنين التي أجورهم منخفضه بهدف إنشاء مشروع استثماري لزيادة وتحسين مستوى المعيشة في ظل ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار التي يعانى منها المواطن وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تماشيا مع رؤية 2030.

شروط قرض العمل الحر

ومن أبرز الأساسيات التي يسعى لتحقيقها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة من هذا القرض هو خفض معدل البطالة بين الشباب في المملكة التي زادت في الفترة الأخيرة، إلى جانب خفض معدل الحصول على الائتمان الغير رسمي، هذا أيضا فضلاً عن تشجيع الشباب على ممارسة العمل الحر، وهناك مجموعه من الشروط لابد من توافرها لكى يستطيع الفرد الحصول على القرض الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعي، وقام البنك في المملكة بتحديد مجموعه من المتطلبات والشروط لكى يتمكن العاطلين من الحصول على تمويل دعم البطالة بعد استيفائها وهى كالتالي:

أولا والاهم أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المواطن يبدأ من 18 عام إلى 60.

المدة الزمنية الأقصى للسداد نحو 40 شهرًا.

يقدم المواطن الراغب في الحصول علي القرض الأوراق والمستندات التي تثبت العمل القائم به.

يجب أن يكون الاستعلام الائتماني الخاص بالراغب جيد على الأفل.

ضرورة امتلاك المتقدم وثيقة العمل الحر الخاص به، ويتم الحصول عليها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يمنح القرض بحد اقصي 60 ألف ريال سعودي.

الراغب الذي لم يتجاوزه عمر 24 عاما فيحصل على 32 ألف ريال سعودي فقط.

لا بد من توافر داخل لدى الراغب لكى يحصل على القرض المطلوب.

يتم الاستعلام عن الراغب إذا كان قد لديه قروض لدى بنك اخر.

يتم التوجه إلى الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

خطوات الحصول على قرض العمل الحر

وتصل قيمة هذا القرض من 60 إلى 150 ألف ريال ويتضمن قيمة الرسوم الإدارية، مع إمكانية دعم للرسوم لفئات العاطلين وذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن لكل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التي سبق ذكرها أن يحصلوا على قرض العمل الحر والتسجيل من خلال اتباع الخطوات الأتية:

يتم الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية. تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني. أدخال البيانات المطلوبة من الاسم والرسم السري. قم بسجيل الدخول. بعد ذلك إضافة طلب جديد من خلال الصفحة الرئيسية. الحصول على تمويل جديد. الضغط على تقديم ثم الخيار الأول وهى الخدمات التخصصية. اختيار الفرع وعنوانه التابع للراغب. النقر على رز موافق. إملاء البيانات الخاص بالراغب كلا في أماكنها من حيث نوع القرض والمستندات وغيرها. قم بتحديد موعد للذهاب إلى البريد. يتم إرسال المستندات المطلوبة إلى البريد. وأخير سيقوم البنك أعطاك القرض بعد إتمام كافة الشروط.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر

لا بد من توافر المستندات المطلوبة لكى يحصل الراغب على قرض العمل الحر للعاطلين والتي يتطلبها بنك التنمية الاجتماعية، وهذه المستندات الأتية:

عمل تفويض من الأحوال المدنية، ويتم الحصول عليه من خدمة بيانات.

تقديم صوره من هويه العميل، بجانب الأصل للمطابقة.

وجود صورة من سجل الأسرة للمتقدم.

وجود كشف حساب لثلاثة اشهر من راتبه الأخير مصدق عليها من البنك.

شروط قرط العمل الحر للنساء

قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية وخاصة بنك التنمية الاجتماعية بوضع شروط لحصول النساء على قرض العمل الحر، وذلك لضمان تحقيق افضل استفادة من القرض من اجل مساعدتهم على حرية ممارسة العمل الخاص بهم والاعتماد على الأيدي العاملة، وفى السطور التالية سوف نوضح مجموعه الشروط الواجب توافرها للحصول على القرض وهى كالآتي: