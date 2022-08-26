نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم الجامعة 1444 في المقال التالي
إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم الجامعة 1444 .. تحرص المملكة العربية السعودية بكامل هيئاتها ومؤسساتها على تقديم الضمان الاجتماعي والبرامج التمويلية والمساعدات العينية وبرامج الدعم المختلفة للمواطنين المستحقين وأصحاب الدخول الضغيفة والأسر الفقيرة وغيرهم من مستحقي الدعم في صورة مساعدات عينية ومالية ولم يقتصر الوضع عند منحهم رواتب شهرية بل تسهيل عليهم في الرسوم وكذلك الدعم فيما يخص السلع والبناء والمسكن وغيرها من البرامج الداعمة وكان لا بد من المملكة أن ترعى أبناء هذه الأسر سواء أكانوا فقراء ومحتاجين أو أيتام رعاية كاملة ولكافة المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي وذلك بدعم تعليمهم وعدم جعلهم يفقدون ميزة التعليم ويوقفوا سلم التعلم والدراسة بسبب المال أو المصروفات لذا تقوم الدولة بإعفاءهم من المصروفات الجامعية من أجل إنهاء هذه المرحلة دون عناء ومشقة وجهد وتعب.
إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم الجامعة 1444
ويمكن لأبناء الأسر والطلاب مستفيدي الدعم حصولهم على الإعفاء النهائي من رسوم الجامعة وذلك عن طريق تقديم طلب إلكتروني كل ما عليك فعله هو.
خطوات تقديم طلب الإعفاء من الرسوم الدراسية
- الدخول إلى الانترنت وفتح الموقع الخاص بـ الجامعة السعودية الإلكترونية .
- وتقوم بتسجيل دخولك إلى الموقع واكتب اسم المستخدم وكذلك كلمة مرورك الشخصية .
- وبعدها قم بالضغط على كلمة الشئون الطلابية وبعدها اختر كلمة الشئون المالية.
- وبعدها من القائمة التي تظهر أمامك اضغط على كلمة إعفاء من الرسوم الدراسية .
- وبعدها قم باختيار الإضافة لطلب الإعفاء وبعدها اختر توع الطلب بدون استرداد أو مع الاسترداد.
- سيظهر لك نموذج ستقوم بملءه بشكل كامل.
- فإذا كان الطالب قد قام بتسديد مبلغ الرسوم سيستردها بعد كتابة الطلب.
- واختيار بعدها فئة الطالب من الضمان الاجتماعي أو من المشاركين في عمليات الأمل.
- وكذلك مستفيدي الجمعيات الخيرية والتابعة للوزارة الخاصة بالشئون الاجتماعية.
- وإرفاق بعدها كافة المستندات الخاصة بالضمان والصراف الآلي للبنك.
- وكذلك سيطلب منك رقم الآيبان للبنك والهوية للحساب وكذلك البريد الإلكتروني.
- وبعدها اقرأ الشروط واضغط موافق ومقر على المعلومات.
- واختر حفظ وتقديم طلب الإعفاء وبعدها ستسترد الرسوم الدراسية أو ستعفى منها إن لم تكن قد قمت بالسداد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم الجامعة 1444 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.