إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم الجامعة 1444 .. تحرص المملكة العربية السعودية بكامل هيئاتها ومؤسساتها على تقديم الضمان الاجتماعي والبرامج التمويلية والمساعدات العينية وبرامج الدعم المختلفة للمواطنين المستحقين وأصحاب الدخول الضغيفة والأسر الفقيرة وغيرهم من مستحقي الدعم في صورة مساعدات عينية ومالية ولم يقتصر الوضع عند منحهم رواتب شهرية بل تسهيل عليهم في الرسوم وكذلك الدعم فيما يخص السلع والبناء والمسكن وغيرها من البرامج الداعمة وكان لا بد من المملكة أن ترعى أبناء هذه الأسر سواء أكانوا فقراء ومحتاجين أو أيتام رعاية كاملة ولكافة المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي وذلك بدعم تعليمهم وعدم جعلهم يفقدون ميزة التعليم ويوقفوا سلم التعلم والدراسة بسبب المال أو المصروفات لذا تقوم الدولة بإعفاءهم من المصروفات الجامعية من أجل إنهاء هذه المرحلة دون عناء ومشقة وجهد وتعب.

إعفاء مستفيدي الضمان من رسوم الجامعة 1444

ويمكن لأبناء الأسر والطلاب مستفيدي الدعم حصولهم على الإعفاء النهائي من رسوم الجامعة وذلك عن طريق تقديم طلب إلكتروني كل ما عليك فعله هو.

خطوات تقديم طلب الإعفاء من الرسوم الدراسية