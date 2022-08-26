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عمر شويل - جدة تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس السعودية 2022 .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة أو إمكانية من الأساس تسجيل الأبناء والأطفال القادمين للزيارة أو أصحاب الزيارة في المدارس الحكومية داخل المملكة للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 فقد ردت حكومة خادم الحرمين الشريفين بأنها حريصة على مستقبل التعليم لأبنائها وكذلك لأبناء القادمين للزيارة لذا فقد قامت بفتح أبواب التسجيل للطلاب الزائرين لتسجيلهم في المدارس الحكومية داخل المملكة وذلك من أجل الاستفادة من الخدمة التعليمية التي يحصل عليها طلاب السعودية من أجل تنمية مهاراتهم وكذلك قدرتهم وتشجيعهم على الإبداع وكذلك دفعهم للتطور بما يخدم مصلحة المملكة ومستقبلهم الشخصي.

تسجيل أصحاب الزيارة في المدارس

ويأتي حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على بث أهمية التعليم في صدور الأبناء والأطفال وكذلك أولياء الأمور سواء مواطنين سعوديين أو مقيمين فالجميع له فرصة للتعلم في كافة المراحل التعليمية .

شروط قبول الطلاب الوافدين في المدارس

وبالنسبة للشروط الخاصة بالتسجيل فأهم تلك الشروط هي.

أن يكون السن الخاص بالطفل نكابق للمرحلة الدراسية التي يرغب التسجيل بها .

وأن يقوم ولي الأمر بكتابة النموذج الخاص بالطالب إن كان لم يتسن له الحصول على الشهادة الدراسية من مدرسته .

وكذلك إرفاق شهادة التعليم الأساسي أو سادة النجاح للطلاب في المراحل المتقدمة والثانوية.

ويقبل جميع الطلاب من جميع الدول وإذا كانت المدارس الحكومية ليست بها مقاعد يتم تحويلهم لمدرسة خاصة.

وضوابط القبول وفق المقاعد الموجودة بالمدارس.

خطوات التسجيل في الاستمارة الموحدة

فقد أطلقت المملكة خدمة التسجيل الإلكتروني للوافدين أو الزائرين في المدارس الحكومية.

وذلك عن طريق ملء استمارة موحدة من أجل قبول الطلاب والطالبات في المدارس.

وذلك من أجل التحاقهم بالعام الدراسي الجديد وفق هذه الخطوات الآتية:-

وكل ما عليك فعله هو اتباع خطوات وزارة التربية والتعليم السعودية عن طريق الدخول إلى الاستمارة الموحدة الخاصة.

بالتسجيل لأصحاب الزيارة في مدارس المملكة الحكومية فهذه الاستمارة هي شرط أساسي من أجل ضم الأطفال للمدارس.

وذلك عن طريق الدخول لبوابة الاستمارة الموحدة وموضح الرابط .

وبعدها تقوم بإدخال الرقم الخاصة بالتأشيرة بجانب ذلك رقم الإقامة الخاص بالفرد.

وسيظهر أمامك كود مرئي اكتبه.

واضغط على تسجيل دخول.

وبعدها ستظهر أمامك صفحة مطلوب كتابة بياناتك الشخصية بها .

كل ما عليك فعله هو كتابة البيانات وكذلك تقوم بكتابة رمز التحقيق .

واضغط على ارسال المعلومات إلى نظام نور التعليمي الموحد.