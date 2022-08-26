سيارات كيا مستعملة للبيع بقسط شهري 650 ريال في السعودية

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تتميز السيارة كيا سبورتاج بنظام الدفع الأمامي مع مواصفات كورية ويقبل العديد من الأسر السعودية عليها لتصميمها وتحملها في الطرق الشاقة والوعرة بالإضافة إلى محركها القوي الرباعي وبها جميع الكماليات والتجهيزات الأوتوماتيك. سيارة كيا سبورتاج موديل 2016 مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا سبورتاج موديل 2016 مستعملة في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة كيا سبورتاج مستعملة 32000 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة كيا سبورتاج بنظام التقسيط بمقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 650 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة كيا سبورتاج أوتوماتيك.

السيارة كيا سبورتاج تم قيادتها 48000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة كيا سبورتاج أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج البنزين.

السيارة كيا سبورتاج بها مكيف وريموت كنترول وباور ونوافذ خلفية وأمامية كهربائية.

السيارة كيا سبورتاج مزودة براديو كاسيت ومبدل أقراص ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وجنوط وإنذار.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا سبورتاج مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 0599209812 أو عن طريق الواتس آب على الرقم 00966599209812. للبيع سيارة كيا سبورتاج موديل 2018 مستعملة سيارة كيا سبورتاج موديل 2018 مستعملة للبيع في مدينة الدمام.

سعر بيع السيارة كيا سبورتاج مستعملة 15000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة كيا سبورتاج أوتوماتيك.

تأتي السيارة كيا سبورتاج بهيكل رباعي 4 في 4.

السيارة كيا سبورتاج تم قيادتها 10000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة كيا سبورتاج أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا سبورتاج مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966596120627. للبيع سيارة كيا سبورتاج موديل 2018 مستعملة سيارة كيا سبورتاج موديل 2018 مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة كيا سبورتاج مستعملة 25000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة كيا سبورتاج بدفع مقدم 1500 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة كيا سبورتاج تم قيادتها 69000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة كيا سبورتاج أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة كيا سبورتاج أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة كيا سبورتاج البنزين.

السيارة كيا سبورتاج تحتوي على فتحة سقف وفرش قماش ومكيف وباور ونظام الركن الذكي للسيارة ومرايات كهربائية ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد وريموت كنترول. عمر شويل - جدة سيارات كيا مستعملة للبيع بقسط شهري 650 ريال في السعودية - ثقفني

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