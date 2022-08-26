يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية، ونرصد لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني موعد بداية الدراسة العام الجديد والاجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها الطلاب في كل فصل دراسي، ويقترب بدء العام الدراسي الجديد 2022 في السعودية ويسعي كل طالب لبدء العام الجديد علي أتم استعداد للاجتهاد في فترة الدراسية والتفوق في السنة الدراسية الجديدة كما اننا نوفر لكم العد التنازلي للعام الدراسي الجديد في السعودية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 والذي من المقرر ان يبدا بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس 2022 واطلقت وزارة التربية والتعليم التقويم الخاص بفترة الدراسة ومدة الدراسة للفصل الدراسي الأول والثاني والثالث والاجازات الرسمية الخاصة بكل فصل دراسي للطلاب والاداريين وقامت وزارة التربية التعليم السعودية بجعل السنة الدراسية مقسمة الي ثلاث فصول لكي تسمح للطالب باستيعاب المعلومات والحصول علي فترة دراسية مناسبة يستطيع من خلالها تقسيم المنهج ومذاكرته بشكل صحيح.

اقترب موعد العودة للمدارس والدراسة من داخل المدرسة بعد غياب لفترة طويلة بسبب أحوال البلاد وسوف يعود جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية سواء طلاب المرحلة الدراسية او المرحلة الجامعية بمختلف صفوفها وينتظر الكثير من الطلاب العودة للمدارس لاستعادة أجواء المدارس والتفاعل مع الزملاء والمعلمين.

التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل

بعد التعديلات الأخيرة في التقويم الدراسي بالمملكة العربية السعودية من المقرر ان تبدا في الدراسة في السعودية كالتالي: