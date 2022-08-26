نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية في المقال التالي
يبحث الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية، ونرصد لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني موعد بداية الدراسة العام الجديد والاجازات الرسمية التي سوف يحصل عليها الطلاب في كل فصل دراسي، ويقترب بدء العام الدراسي الجديد 2022 في السعودية ويسعي كل طالب لبدء العام الجديد علي أتم استعداد للاجتهاد في فترة الدراسية والتفوق في السنة الدراسية الجديدة كما اننا نوفر لكم العد التنازلي للعام الدراسي الجديد في السعودية.
موعد بدء العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية
حددت وزارة التربية والتعليم السعودية موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 والذي من المقرر ان يبدا بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 28 أغسطس 2022 واطلقت وزارة التربية والتعليم التقويم الخاص بفترة الدراسة ومدة الدراسة للفصل الدراسي الأول والثاني والثالث والاجازات الرسمية الخاصة بكل فصل دراسي للطلاب والاداريين وقامت وزارة التربية التعليم السعودية بجعل السنة الدراسية مقسمة الي ثلاث فصول لكي تسمح للطالب باستيعاب المعلومات والحصول علي فترة دراسية مناسبة يستطيع من خلالها تقسيم المنهج ومذاكرته بشكل صحيح.
اقترب موعد العودة للمدارس والدراسة من داخل المدرسة بعد غياب لفترة طويلة بسبب أحوال البلاد وسوف يعود جميع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية سواء طلاب المرحلة الدراسية او المرحلة الجامعية بمختلف صفوفها وينتظر الكثير من الطلاب العودة للمدارس لاستعادة أجواء المدارس والتفاعل مع الزملاء والمعلمين.
التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل
بعد التعديلات الأخيرة في التقويم الدراسي بالمملكة العربية السعودية من المقرر ان تبدا في الدراسة في السعودية كالتالي:
- الفصل الدراسي الأول يبدا في يوم 28 أغسطس 2022 ويشهد عدة اجازات الاولي هي إجازة اليوم الوطني السعودي وتكون يومي الأربعاء والخميس 21 و 22 من شهر سبتمبر المقبل، ثم إجازة نهاية أسبوع مطولة مرتين وتأتي بعدها إجازة الفصل الدراسي الأول.
- يبدا الفصل الدراسي الثاني في يوم الاحد 10-5- 1444 وهناك العديد من اجازات الأسبوع المطولة ثم تأتي نهاية الفصل الدراسي الثاني في يوم 2-3-2023.
- يبدا الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي في يوم الأحد 12 مارس 2023 وينتهي العام الدراسي بالكامل في يوم 22-6-2023.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد بدء العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.