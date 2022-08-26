نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد بالأحوال المدنية عبر منصة أبشر في المقال التالي

كيفية حجز موعد بالأحوال المدنية عبر منصة أبشر،تعتبر منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية وهي مرتبطة بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حيث توفر للمواطنين العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن أداؤها عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكان. كيفية حجز موعد بالأحوال المدنية عبر منصة أبشر في البداية، انتقل إلى منصة أبشر وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

بعد ذلك حدد خدمات حالة المواطن من القائمة الرئيسية للذهاب إلى صفحة الحجز.

ثم يقوم المواطنون بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم المقيمين وتحديد نوع التقويم.

أدخل تاريخ ميلادك في الحقول المتوفرة، بالإضافة إلى ذلك أدخل الرمز المرئي.

انقر فوق زر التحقق من التفاصيل.

سينتقل طلبك تلقائيًا إلى صفحة جديدة وهي خدمة الحجز لدينا.

ثم حدد New Book Service والعودة إلى الصفحة الجديدة لتحديد نوع خدمة التسجيل الهامة التي ترغب في حجزها.

حدد المنطقة التي تعيش فيها وانقر على زر “التالي”.

ستظهر شاشة أخرى لتحديد موعد، حيث تظهر قائمة الفروع المتوفرة في منطقة سكن المواطن، ويختار الفرع المناسب.

في هذه الخطوة حدد التاريخ والوقت اللذين يناسبك وقم بتأكيد بيانات الحجز.

في النهاية، عليك الذهاب في الوقت المحدد ويأخذ ساعيًا إلى المكتب الذي اختاره سابقًا لقيادة الدولة المدنية وإكمال ما يريد. طريقة حجز الجنسية السعودية للمقيمين في البداية يدخل المقيم إلى خدمة التسجيل المدني من خلال بوابة أبشر.

بعدها يبدأ بإدخال بياناته، كذلك رقم ومكان الإقامة، ويحدد نوع التقويم ويكتب بشكل صحيح تاريخ الميلاد.

بمجرد إدخال البيانات الخاصة بك، أدخل الرمزالمرئي، وانقر فوق الزر “التحقق من بياناتي”.

تلقائيًا سيتم نقلك إلى صفحة أخرى للتأكد من صحة البيانات تمامًا.

ينتقل بعد ذلك إلى صفحة جديدة يختار فيها حالة الجنسية التي يريد التعيين فيها، ثم المنطقة السكنية التي يسكن فيها، والفرع المحلي الذي يناسبه.

لابد أن يحدد تاريخ ووقت التسجيل المدني، ويتحقق من البيانات المدخلة ويؤكد الحجز.

في النهاية يرسل المقيم بعد ذلك إلى إدارة الأحوال المدنية. عمر شويل - جدة كيفية حجز موعد بالأحوال المدنية عبر منصة أبشر - ثقفني

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