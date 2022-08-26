نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التأمين على عقود العمالة المنزلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد التأمين على عقود العمالة المنزلية السعودية .. الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتسائلون عن نظام العمالة المنزلية الجديد واستقدامهم وطرق التأمين عليهم والالتزامات المفروضة الجديدة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين عليهم بشأن هذه العقود ومواعيد التأمين عليها وذلك لأن وزارة الموارد البشرية السعودية وكذلك التنمية الاجتماعية قامت بعقد اتفاقيات تنظم العلاقة بين العامل المنزلي وكذلك صاحب العمل من خلال التوقيع على عقود ملزمة لكلًا من الطرفين هذه العقود تضمن حقوق الطرفين في حالة حدوث نزاع أو غيره وقد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية في وقت سابق أنه بانتهاء التشريعات الخاصة والموضوعة لتنظيم العمل للعمالة المنزلية واستقدامهم والتأمين عليهم فسيتم تحديد موعد المخصص من أجل التأمين على عقود هذه العمالة وكذلك من أجل ضبط العقد ما بين الطرفين لحصول كل من الطرفين على حقوقه.

التأمين على عقود العمالة المنزلية

وشرحت الموارد البشرية أنه حتى اليوم لم تحدد الموعد الرسمي من أجل تطبيق قوانين تنظيم عقود تلك العمالة المنزلية.

ولكن تبشر بمقاربتها على الانتهاء وبدء التطبيق قريبًا ووفقًا للوزارة فآلية التأمين على العقد الخاص.

بالعامل المنزلي فيتوقع بدء التأمين على العقود من خلال منصة مساند الإلكترونية الرسمية .

وكذلك مجلس الوزراء السعودي قد وافق نهائيًا على الصيغة الخاصة بالتأمين على هذه العقود .

ضمانًا لحقوق الطرفين السعودي والعامل وأثناء موفقته أصدر المجلس توصيات وزارة الموارد البشرية وأهمها الالتزام من الطرفين.

بالتعاقد ونصوصه والالتزامات بالصيغ القانونية الموضحة وكذللك طريقة سد الأقساط الخاصة بالوثيقة التأمينية .

وخطوات إصدارها كذلك وهذا التأمين يعتبر إجباري خلال السنتين الأولى والثانية من بداية العقد.

وفي حالة وجوده في السعودية وتجديد إقامته يتوقف التجديد حسب صاخب العمل ورغبته.

والتأمين على العقود الخاصة بالعمالة المنزلية مهم جدًا فهي تريح جميع الأطراف.

وتجعلهم ملزمين قانونًا بتنفيذ بنود العقد الموقع وكذلك تحسن التعامل فيما بين العامل وصاحب العمل.

وتؤكد وتحفظ حقوق العامل المنزلي في مواجهة صاحب العمل وكذلك تنظم رسوم الاستقدام .

والشروط الموضوعة للشركات وتشجع العمالة المنزلية ودورها في السوق السعودي وذلك نظرًا لحاجة السعوديين إليهم في بعض الأعمال والمهام.