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طريقة وشروط التسجيل في تمهير طاقات الجديد 1444 والمستندات المطلوبة في التسجيل برنامج تمهير طاقات الجديد والذي يستهدف التدريب علي رأس العمل وتمهير الحاصلين علي المؤهلات وخريجي الجامعات السعودية وكذلك خريجي الجامعات الأجنبية وذلك من اجل اعطائهم المهارات والخبرات واعدادهم بشكل جيد لسوق العمل بعد القيام بخطوات التسجيل في تمهير طاقات الجديد 1444. شروط التسجيل في برنامج تمهير طاقات الجديد التقديم للمواطنين حاملي الجنسية السعودية.

كذلك يشترط الحصول علي درجة الدبلوم من الكليات والمعاهد الفنية والصحية والإدارية.

ايضا يشترط الا تقل مدة الدراسة عن سنة واحدة من فصلين دراسيين من جهات تعليمية معتمدة.

ثم يشترط الحصول علي درجة الدبلوم الفني او الصحي او الإداري او درجة البكالوريوس فيما اعلي.

كذلك يشترط الا يكون المتقدم يعمل في القطاع الخاص او القطاع الحكومي.

ايضا يجب أن لا يكون المتقدم قد قام بالتسجيل في اي من وظائف التأمينات الاجتماعية او في وزارة الموارد البشرية وذلك في فترة اخر ستة أشهر.

ثم يجب ان يكون الشخص استفاد من برنامج تمهير واستنفذ الفرصتين التي يتيحهم برنامج تمهير. طريقة التسجيل في تمهير طاقات الجديد 1444 اولا يجب الدخول علي رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات.

ثم الضغط علي خيار جميع البرامج واختيار برامجنا.

وبعد ذلك تحديد برنامج تمهير.

ايضا الضغط علي خيار تقديم هنا.

ثم كتابة البيانات التالية:

اولا كتابة رقم الحساب البنكي الايبان.

ثم تحديد الموقع السكني والعنوان.

وبعد ذلك إدخال بيانات التعليم والمؤهل العلمي.

ايضا يجب الضغط علي خيار إرفاق لإضافة صورة المؤهل العلمي.

ثم النقر علي خيار تأكيد وبعدها الضغط علي إرسال.

ايضا يجب علي الاطلاع علي الشروط والأحكام والموافقة عليها.

كذلك يجب الضغط علي خيار تقديم.

ثم تصلك اشعار علي البريد الإلكتروني وكذلك بوابة طاقات الأهلية.

ايضا يمكنك البحث عن فرص العمل في تمهير والتقديم عليها.

كذلك يمكنك متابعة طلبات التقديم من خلال رابط إدارة طلبات التوظيف والتدريب. المستندات المطلوبة لتقديم في تمهير طاقات الجديد 1444 اولا وثيقة التخرج من الجامعة او الدبلوم.

كذلك صورة من بطاقة الهوية الوطنية ويحب ان تكون سارية.

ايضا تقديم رقم الحساب البنكي آيبان من احد البنوك السعودية. عمر شويل - جدة طريقة وشروط التسجيل في تمهير طاقات الجديد 1444 - ثقفني

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