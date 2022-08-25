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عمر شويل - جدة رقم القصر الأميري لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدات مالية للمحتاجين والذي أصبح متاح لطلب مساعدة مالية وعطايا أميرية للمحتاجين والأكثر حاجة من أبناء المملكة وفي بعض الأحيان من خارجها، أما عن وسائل الاتصال الأخرى بالأمير ومؤسسته الخيرية، فيمكن التواصل أيضا مع مكتب المؤسسة الخيرية التابعة للأمير عبد العزيز عبر رقم الوتساب وكذلك بالبريد السعودي، كما أنه قد أُتيح مؤخرا رقم هاتف مسجد الأمير عبد العزيز لتلقي طلبات المساعدات المالية والعينية، ومع قرب حلول شهر رمضان الكريم تكثر الأيادي البيضاء في تقديم عطياها ومساعداتها المالية والعينية، ومن أكثر هؤلاء عطايا “الأمير عبد العزيز بن فهد” وذلك من خلال مؤسسته للعمل الخيري.

مساعدات مؤسسة عبد العزيز بن فهد kacasa تقديم طلب مساعدة مالية [وتساب – بريد – مسجد]

مساعدات مباشرة من الأمير عبد العزيز خلال تفقده بعض الأسر المحتاجة

لذلك وبناء على ما سبق سنستعرض من خلال هذا التقرير جميع وسائل التواصل والاتصال مع الأمير عبد العزيز بن فهد، والتي تُمكن المحتاجين والفقراء وأصحاب الحاجات من التواصل المباشر مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد، وكذلك الغارمين والذين تخلفوا عن سداد ديونهم لضيق ذات اليد، ومن لم يستطيعوا الوفاء بديونهم، وغير القادرين على مصاريف العلاج والعمليات الجراحية العاجلة، وكذلك طالبي المنح الدراسية، كما سنستعرض أيضا رقم مسجد الأمير عبد العزيز بمدينة الرياض، والوتساب الخاص بالأمير.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير عبد العزيز قد قام ببناء مسجد ضمن أعماله الخيرية العديدة، وكثيرا ما يلتقي الأمير بالمسجد مع محبيه وسائلي المساعدة والعطايا الأميرية، ومن المتوقع أن يقوم الأمير بتأدية صلوات التراويح في رمضان بهذا المسجد، لذلك يمكن مقابلة الأمير شخصيا بعد أداء الصلاة لتقديم معروض طلب المساعدة الخاص بكل محتاج.

نموذج معروض طلب مساعدة مالية أو عينية من الأمير عبد العزيز بن فهد

البدء بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام والتحية للأمير: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى سمو الأمير عبد العزيز بن فهد.

تحية طيبة وبعد.

الدعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله.

شرح الحالة والظروف التي تستدعي المساعدة:

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

اسم مقدم طلب المساعدة كاملاً/.

العنوان “محل السكن”/.

رقم الهاتف للتواصل مع مقدم طلب المساعدة/.

وسائل التواصل لطلب إعانة مالية وعينية من المؤسسة الخيرية للأمير

تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية ملاذ كل محتاج، ويمكن من خلال المؤسسة تقديم طلب للمساعدة في شتى أنواع الاحتياجات، سواء احتياج مالي أو عيني، ويمكن مراسلة المؤسسة عبر البريد الإلكتروني، أو التواصل هاتفيا ن خلال رقم هاتف المؤسسة، أو الذهاب إلى عنوان المؤسسة مباشرة، وجميع وسائل الاتصال هي كالتالي:

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بمنطقة تبوك kacasa

الرقم الموحد داخل المملكة: ٩٢٠٠١٥١٥٢

٩٢٠٠١٥١٥٢ من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

٠١٤٤٢٢١٢٣٨ صندوق بريد تبوك: ٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١

٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١ فاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١

٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١ البريد الإلكتروني: [email protected]

[email protected] عنوان المؤسسة: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.