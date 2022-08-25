كم راتب جندي الأمن العام 1444 وكم الطول المطلوب رابط تقديم الأمن العام 1444 رجال

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عمر شويل - جدة كم راتب جندي الأمن العام 1444 وما هو الطول المطلوب للمتقدمين على وظائف الأمن العام رجال، أسئلة كثيرة بدأت تتردد مع إعلان المديرية العامة للأمن العام عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق بالوظائف العسكرية الخاصة بالأمن العام، فقد أعلنت المديرية من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول على رتبة جندي وفق الشروط الموضوعة والتي سوف نوضحها لكم في هذا المقال، وظائف الأمن العام رجال 1444 تحظى باهتمام كبير من قبل الكثير من الشباب الراغب في الالتحاق بالوظائف العسكرية لما لها من مميزات عديدة وكبيرة.

كم راتب جندي الأمن العام

رواتب الوظائف العسكرية تعد من أعلى الرواتب داخل المملكة العربية السعودية. وذلك للمهام الكبيرة التي توكل إليهم ولطبيعة الوظائف العسكرية. وجدير بالذكر أن الراتب يختلف باختلاف الرتبة وكذلك باختلاف الدرجة الوظيفية. مما يعني أن راتب جندي على الرتبة الأولى يختلف عن راتب الجندي الموجود على الدرجة الثانية وهكذا. ويبدأ راتب الجندي في الأمن العام بمبلغ (3220) ريال سعودي هذا هو الراتب الأساسي بخلاف البدلات والعلاوات الأخرى. مثل علاوة بدل خطر وعلاوة إعاشة وبدل ميدان وكذلك بدل نقل بخلاف علاوة إرهاب. ويزداد راتب الجندي كلما زاد الدرجة الوظيفية.

كم الطول المطلوب في الأمن العام

كم الطول المطلوب في الأمن العام. من أهم شروط وظائف الأمن العام شرط الطول وتناسق الطول مع الوزن. بحيث يكون المتقدم صاحب لياقة بدنية تؤهله للالتحاق بالوظائف العسكرية الشاقة. ويجب ألا يقل طول المتقدم لوظائف الأمن العام عن 165سم.

رابط تقديم الأمن العام 1444 رجال

يتم التسجيل في الأمن العام إلكترونياً من خلال موقع أبشر للتوظيف عن طريق النقر على “الوظائف المتاحة”. واختيار وظائف الأمن العام وإدخال المعلومات والبيانات المطلوبة والنقر على “تقديم الطلب”.

شروط وظائف الأمن العام رجال 1444

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ باستثناء من نشأ مع والده خارج المملكة أثناء خدمته للمملكة في الخارج.

ألا يكون متزوج من غير سعودية.

حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين في أي وظيفة عسكرية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

موعد التسجيل في الأمن العام

يبدأ التسجيل في الأمن العام يوم السبت القادم بتاريخ 29\01\1444 الموافق 27\08\2022. ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 05\02\1444 الموافق 01\09\2022.