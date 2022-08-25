نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الامن العام تقديم 1444 وشروط القبول في وظائف الامن العام jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الامن العام تقديم 1444، قريبا سيتم فتح أبواب التسجيل لكل المواطنين السعوديين الذين يرغبون في تقديم الأمن العام 1444 رجال. والمديرية العامة أعلنت من خلال حسابها الرسمي على تويتر بأن التسجيل سيكون متاحا بداية من تاريخ التاسع والعشرين من شهر محرم 1444 الموافق للسابع والعشرين من شهر أوت 2022، وسيستمر تقديم على الامن العام 2022 حتى يوم الخامس من شهر صفر 1444 حتى يوم الأول من سبتمبر المقبل، ويكون هذا حصرا من خلال بوابة أبشر للتوظيف jobs sa، وللإشارة فإن مديرية الأمن العام بالمملكة، ومن جهة أخرى فهذه المؤسسة تعتبر من ضمن المؤسسات الهامة في السعودية التي تحافظ على السلم والأمن في ربوع المملكة، ولكن هناك شروط الامن العام 1444 التي يجب أن تتوفر في المتقدمين لضمان قبولهم، وسنتعرف على تفاصيل أكثر من خلال مقالنا هذا.

الامن العام تقديم 1444

أيام فقط تفصلنا عن الأمن العام تقديم 1444 في المملكة العربية السعودية، وهي موجهة للرجال حاملي شهادة الثانوية العامة. أو ما يعادلها، ويمكن تقديم الأمن العام 1444 بطريقة إلكترونية فقط، كما أنه يجب أن تتوفر في المتقدمين شروط هامة. من أجل التمكن من الالتحاق بالوظائف الشاغرة، ويقوم كل فرد بتعبئة الاستمارة. ويمكن التسجيل عبر رابط تقديم الامن العام 1444 jobs sa ويتبع الخطوات التالية:

في أول خطوة يجب على المواطن الراغب في التقديم الولوج إلى بوابة أبشر للتوظيف

في الخطوة الموالية يتعين عليه أن تضغط على زر الوظائف المتاحة من خلال البوابة الإلكترونية

يتعين عليه أن يحدد وظيفة جندي من ضمن خيارات الوظائف الموجودة، ستظهر له الشروط المتعلقة بالقبول، يطالعها ثم يضغط على زر الموافقة.

أخيرا عليه النقر على زر تقديم الطلب، ثم يملأ كل المعلومات الشخصية المطلوبة. ثم ينقر على زر التالي ويقوم بالحفظ، ويكون قد أكمل كل الخطوات الضرورية.

شروط قبول الامن العام 1444

من أهم شروط الأمن العام 1444 هي أن يكون الشخص الذي يريد التقديم حاملا للجنسية السعودية ومقيما فيها بشكل دائم. وبالنسبة للمستوى التعليمي يجب أن يكون حاملا لشهادة الثانوية العامة ويقوم بمعادلتها إن كانت من خارج السعودية. سن المتقدم يجب أن يكون من 18 حتى 30 عاما، وأن يجتاز مقابلة العمل بنجاح مع الفحص الطبي. وكذلك كل اختبارات القبول، وإن كان المتقدم متزوج لا يجب أن يكون متزوج من غير سعودية.

الأمن العام السعودية

بعد أن شرحنا لكم كيفية التقديم على وظائف الأمن العام 1444، لا بد من أن نذكر لكم نبذة عن المؤسسة، وهي من أبرز المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. هي مكلفة بحماية شؤون المملكة ومكافحة الإجرام والمخدرات وغيرها من الظواهر. كما أنها تؤمن الحماية للحجاج والمعتمرين في بيت الله الحرام وتوفر لهم الحماية اللازمة أثناء تأديتهم للمناسك.

راتب جندي الامن العام 1444

تم وضع راتب الجندي في الامن العام 1444، وللإشارة فإنه تمنح لهم رواتب جيدة وعلاوات سنوية مع بدلات أيضا. والرواتب تختلف باختلاف الرتبة التي يشغلها الشخص، نذكر لكم مثال عن راتب جندي من الدرجة الأولى في الأمن العام يصرف له راتب 3800 ريال. أما الجندي من الدرجة الثانية فيستفيد من راتب قيمته 2910 ريال، وجندي من الدرجة الثالثة يستفيد من راتب 3020، وأخيرا جندي في الأمن من الدرجة الرابعة 3130.

بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر مقال الامن العام تقديم 1444، والذي يهتم به آلاف الأفراد الذين يرغبون في شغل الوظائف المتاحة. لذلك هم يبحثون عن طريقة تقديم الامن العام 1444 ابشر توظيف jobs sa، وذكرنا لكم مجموع الشروط المطلوبة من المديرية العامة.