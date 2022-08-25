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عمر شويل - جدة تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية أو العينية من سمو الأمير عبد العزيز بن فهد صاحب الأيادي البيضاء من خلال مؤسسته الخيرية، حيث يُمكن تقديم طلب مساعدة لمؤسسة الأمير عبر البريد الإلكتروني، والتواصل مع مكتب الأمير عبد العزيز من خلال رقم الوتساب الخاص، أو رقم الهاتف من داخل المملكة أو خارجها، أما عن نوعية المساعدات التي تقمها مؤسسة الأمير بن فهد فهي متنوعة، وتشمل سداد ديون المُعثرين وسداد القروض للعارمين لمن عجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، كما تشمل تقديم مساعدة مالية لأصحاب الحاجات من المطلقات والأرامل والأيتام.

إنجاز مساعدة مالية أو عينية الأمير عبد العزيز بن فهد kacasa رقم “واتساب – مكتب القصر”

وكذلك يقدم الأمير المساعدة في تكاليف العلاج والعمليات الجراحية لفير القادرين، ومن تعرض لكوارث أو حوادث أقعدته عن كسب قوت يومه، ومع تعاظم عمليات البحث عن كيفية التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز لطلب المساعدة، فقد أعددنا هذا التقرير الذي يمكن من خلالة التواصل بسهولة ويُسر لطلب المساعدة سواء كانت عينية أو مالية.

تجدر الإِشارة إلى أن الأمير عبد العزيز بن فهد من الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء ولا يألوا جهد في تقديم المساعدة للمحتاجين من مواطني المملكة من الفئات الأشد حاجة تقديم المساعدة المالية العاجلة لأبناء الشعب السعودي، لذلك يسعى الفقراء وأصحاب الديون ومن تقطع بهم سبل العيش الكريم إلى طلب العون من الأمير عبد العزيز بن فهد.

معروض صيغة نموذج تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

يمكن تقديم طلب المساعدة عن طريق البريد السعودي، أو من خلال التواصل مع مكتب الأمير على البريد الإلكتروني الخاص به، أما عن صيغة طلب المساعدة، فيمكن كتابة طلب بالصيغة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

تحية طيبة لسموكم وبعد

أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة.

وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم.

اسمك بالكامل/ ……………………..

عنوان إقامتك/ ……………………..

رقم هاتفك للتواصل/ …………….

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الأحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

“رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. رقم هاتف قصر الأمير عبد لعزيز: 920015152 – من الخارج 0144237533.

920015152 – من الخارج 0144237533. منصة تويتر .

التواصل بمنطقة تبوك

الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

صندوق بريد تبوك ٥٩٨ – الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويله ٣٥٠-٢٥١

البريد الإلكتروني: [email protected]

العنوان: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مبادرات الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية للأعمال الإنسانية

ومن الجدير بالذكر أن الأمير عبد العزيز هو امتداد لمسيرة عطاء والده الراحل الملك فهد، ويسعى الأمير من خلال مؤسسته للعمل الخيري لمد يد المساعدة وإعانة المحتاجين في العديد من الأمور، وتقدم المؤسسة أموال زكاة الأمير والصدقات والتبرعات الخاصة به لأبناء المملكة، وفي حال كان لديكم أي استفسار بخصوص ما ورد في هذا التقرير من معلومات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.

مؤسسة الملك فهد للمساعدات والأعمال الخيرية

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa تساهم في العمل الخيري في العديد من المجالات، وذلك عبر برامج خيرية ومشروعات تستهدف التالي:

دعم مشروعات الإسكان للمحتاجين.

كفالة الأسر الفقيرة والأيتام.

تقديم المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة.

التواصل مع المؤسسات الخيرية وجمعيات البر.

مساعدة أصحاب الديون، وكفالة أسرهم

معالجة المرضى المحتاجين داخل المملكة وخارجها.

التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب المساعدة على “موقع التواصل الاجتماعي توتير”

https://twitter.com/nooraalshaik/status/1480996396807430145

وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين من طالبي مساعدة مؤسسة الأمير بن عبد العزيز الخيرية والإنسانية يتواصلون مع رابط الصفحة الرسمية للأمير عبد العزيز بن فهد من خلال رابط صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي توتير، حيث يتم مراجعة الرسائل وطلبات المساعدات على اختلاف أنواعها، والتي يتم إرسالها على صفحته الرسمية أول بأول.

وعلى الرغم أن كثيرين من مواطني المملكة السعودية وخارجها من غير المستحقين للمساعدات التي يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد، إلا أن الأيادي البيضاء تلبي بعض طلبات المساعدات سواء عينية أو مالية، رغم أن ذلك يأتي على حساب المستحقين الفعليين لتلك المساعدات، خاصة المطلقات والأرامل ومن يعول أيتام، والمتعثرين والمرضى وأصحاب الحاجات المُلحة وأصحاب الديون والقروض التي عجزوا عن الوفاء بها.

مساعدات مالية وعينية ومنح يقدمها الديوان الملكي السعودي

طلب المساعدة مالية لسداد الديون والقروض: تقديم المساعدة المالية لفئات المواطنين الأشد حاجة والأيتام والمطلقات والأرمل، والأسر الفقيرة.

والأيتام والمطلقات والأرمل، والأسر الفقيرة. منح أرضي مجانية: من خلال تقديم طلب منحة أرض مجانية للديوان الملكي لبناء مسكن بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ومتابعة الطلب عبر استعلام عن حالة طلب منحة الأرض على رابط موقع وزارة ألإسكان.

من خلال لبناء مسكن بالتعاون مع ، ومتابعة الطلب عبر على رابط موقع وزارة ألإسكان. مساعدة للعلاج من الأمراض والعمليات الجراحية: لأصحاب الأمراض المزمنة، ولإجراء عمليات جراحية عاجلة سواء داخل المملكة أو خارجها.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

مساعي الحكومة السعودية في تقديم المساعدات المالية والعينية

أما عن أنواع المساعدات الحكومية السعودية سواء المالية أو العينية، فمجال الحديث يطول، في الفترة الأخيرة قدمت الحكومة السعودية برامج عديدة لضمان الاجتماعي والدعم الإضافي، تقدم من خلالها العديد من برامج الضمان والتنمية المستدامة عبر وزارات عديدة، ويأتي على رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقدم برنامج الضمان الاجتماعي الجديد والمطور الذي امتد ليشمل المواطنين من أصحاب الحاجات والدخل المحدود.