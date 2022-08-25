خطوات أضافه أفراد الأسرة في اكتتاب الراجحي

أضافه أفراد الأسرة في اكتتاب الراجحي, يعتبر بنك الراجحي من اقدم البنوك في المملكة الذي تم تأسيسه عام 1957 في الرياض حيث يقدم العديد من الخدمات المصرفية والمالية للمواطنين ومن اهم هذه الخدمات هي الاكتتاب الذي تعنى شراء اسهم الشركات المساهمة مع مصرف الراجحي وتتم هذه الخدمة عن طريق البورصة وتختلف نسبة الملكية من مساهم إلى أخر فالبعض يملك الكثير من الحصص والبعض يمتلك القليل منها حيث يوفر بنك الراجحي الكثير من الأسهم المتاحة من قبل الشركات المساهمة مما يساعد على زيادة فرصة المشاركة في الاكتتاب وزيادة راس المال كما أتاح بنك الراجحي خدمة أضافه أفراد الأسرة من الدرجة الأولي مثل الزوجة والأبناء إلى الاكتتاب.

شروط اكتتاب الراجحي في السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها من اجل أتمام عملية الاكتتاب وهى:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أقامة المواطن في الأراضي السعودية.

امتلاك المواطن إلى حساب في احدي البنوك السعودية ووجود بعض المال به.

يجب أن يمتلك العميل بعض من الأسهم في الشركة التي يرغب الاكتتاب فيها.

يمكن للمرأة السعودية الاكتتاب إذا كانت لها أبناء وهى الوصي عليهم.

خطوات أضافه أفراد الأسرة إلى الاكتتاب الراجحي

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من الاشتراك في الاكتتاب عن طريق تطبيق الراجحي وهى:

تحميل تطبيق بنك الراجحي على الجوال.

أنشاء حساب على التطبيق إذا لم يكن لديك حساب عليه.

أدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة الوضع المالي من القائمة الرئيسية.

النقر على أيقونة الاكتتاب ثم الضغط على تسجيل.

نقم باختيار أيقونة تسجيل الأقارب من الدرجة الأولي ثم تحديد درجة القرابة.

أدخال رقم البطاقة الشخصية لأفراد العائلة.

الضغط على خيار حفظ الطلب بعد عرض التفاصيل على الشاشة.

بعد ذلك يتم نجاح أضافه احد أفراد الأسرة إلى الاكتتاب.

الأوراق المطلوبة لأضافه أفراد الأسرة في اكتتاب الراجحي

هناك العديد من الأوراق المطلوبة من اجل الانضمام إلى اكتتاب الراجحي وهى: