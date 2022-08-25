رابط الاستعلام عن القبول في وظائف الأمن البيئي

الاستعلام عن القبول في وظائف الأمن البيئي, تأسست قوات الأمن البيئي عام 2018 ويقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الرياض, تعتبر قوات الأمن البيئي هي قوات تابعة لوزارة الداخلية السعودية التي تعتمد في مهامها على متابعة ومراقبة المخالفات البيئية وضبطها وتامين وحماية الغابات والموارد البحرية وضبط والحد من الصيد الجائز, أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن نتائج المقبولين في وظائف الأمن البيئي حيث يمكن الاستعلام عن نتائج القبول إلكترونيا, سوف نقوم بتوضيح طريقة الاستعلام عن نتائج القبول والشروط المطلوبة للتوظيف في قوات الأمن البيئي.

شروط القبول في وظائف قوات الأمن البيئي

هناك بعض الشروط التي قامت وزارة الداخلية بتحديدها من اجل التوظيف في قوات الأمن البيئي, واهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك من نشا مع والده خارج المملكة من اجل خدمة البلاد.

يشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إذا تم الحصول على الشهادة من خارج المملكة يجب معادلتها في المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

عدم تعرض المتقدم للسجن سابقا في قضية مخلة بالأمانة والشرف وخلو سجله الجنائي من أي جريمة.

عدم زواج المتقدم بامرأة غير سعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عام.

أن تكون بنيته الجسدية مناسبة لما تحدده اللوائح الطبية.

ألا يكون الموظف على قيد العمل فى احدي الوظائف الحكومية او عدم تعينه سابقا فى الوظائف العسكرية.

لا يتم قبول من تعرض للفصل من الخدمة العسكرية.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول فى الأمن البيئي

يجب اتباع الخطوات الأتية من اجل الاستعلام عن نتائج القبول فى وظائف الأمن البيئي: