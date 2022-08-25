البنك الأهلي السعودي للاستثمار كل ما يخص إيداع الذهب

دائماً وأبداً الذهب من أهم طرق الحصول على الأرباح الكبيرة ، لذلك أصبح الاستثمار فى الذهب من الأمور الرائجة والمربحة لدى المستثمرين، حيث يساهم فى ذلك البنك الأهلي السعودي بأنه يوفر فرصة الإستثمار فى الذهب لعملائه، حيث يمكن للعميل إيداع الذهب في البنك عن طريق الشهادة الذهبية، والتى تعتبر من أكثر الطرق المضمونة والتى تحقق درجة عالية من الآمان لعملاء البنك.

إيداع الذهب فى البنك الأهلي السعودي

يطمئن البنك عملائه بأنه يمكنهم فتح حسابات الذهب بكل سهولة .

يوفر البنك إلكترونية التعامل على حساب الذهب ، وذلك عبر موقع الأهلى أون لاين وأيضاً تطبيق الأهلى موبايل.

يصرح البنك بأن المنتج متوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، من أجل ذلك يوفر ذهب عيني فى عهدته لبيعه للعملاء الذين يطلبون الخدمة.

بالإضافة إلى أنه يوفر البنك للعملاء أسعار تنافسية للذهب، وذلك لحصولك على أكبر قدر من الأرباح.

يمكنك أيضاً البنك من القيام ببيع أو شراء أو سحب سبائك الذهب.

يصرح البنك على صفحته الرسمية بالحد الأدنى للصفقة والتى تصل قيمته إلى 10 جرام ذهب، كما أن الصفقات التى يقوم بها تتم بمضاعفات 10 جرام ذهب.

يقوم البنك بعرض أسعار البيع والشراء بشكل دورى ودائم، وذلك بدون رسوم على هذه الخدمة، فالأسعار المعروضة هي القيمة الحقيقية للصفقة.

سياسة البنك الأهلى السعودى حول فتح حساب ذهب

البنك الأهلى لا يفرض ضريبة قيمة مضافة على الذهب الخالص من الدرجة الإستثمارية، ولكن تفرض القيمة المضافة(15%) على رسوم الخدمات مثل رسوم التخزين ورسوم النقل.

يوضح البنك السن الذي يمسح للعميل بفتح حساب ذهب فهناك تساؤلات كثيرة حول هذه المعلومة،حيث صرح البنك بأن حساب الذهب مخصص حالياً فى سن 18 عام فأكثر.

ويصرح أيضاً بأن لا يمكن للعميل فتح أكثر من حساب داخل البنك الأهلى السعودى.

تقدم المؤسسة هذه الخدمة للجميع ، فلا يشترط الجنسية السعودية فهى متاحة للسعوديين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

يوضح البنك فى إحدى البنود أن الحساب لا يقبل ودائع خارجية، حيث أن جميع صفقات البيع والشراء على الذهب من خلال هذه الخدمة، ستسجل كمعاملات على الحساب.

فعند سحب سبيكة ذهب من الحساب، فلن يقبلها البنك الأهلى مرة أخرى، سواء بالإيداع فى حسابك أو بيعها للبنك الأهلى.

لا تتم صفقات بيع وشراء الذهب من الحساب المربوط بالريال السعودى لحساب جارى آخر.

يجب الأخذ فالأعتبار أن الذهب سلعة متغيرة ويجب أن يكون القرار دائماً للعميل فى حجم المخاطرة لكى يحقق المزيد من الأرباح.

رسوم التخزين

صرح البنك عن كيفية حساب رسوم التخزين، حيث يتم حساب الرسوم على متوسط الرصيد الشهرى.

فيمكنك حسابها كالتالى:

متوسط الرصيد الشهرى 0.0125 *ريال سعودى أو 12.50(أيهما أعلى)، مع العلم أن هذه الرسوم تسدد شهرياً.

يوضح البنك أن هذه الأسعار التى تم عرضها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.

رسوم النقل للذهب

يوجد ثلاثة فروع للمؤسسة يتم نقل الذهب إليها بعد نقلها من الخزينة الرئيسية، والفروع هى:

فرع جدة الرئيسى 101.

فرع الرياض 222.

فرع الدمام الرئيسى 052.

تبلغ قيمة رسوم النقل 250 ريال ذلك لكل سبيكة ذهب، بينما يتم أستلام العميل سبيكة الذهب فقط 1000 جرام أو مضاعفاتها، مع العلم أن هذة الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.