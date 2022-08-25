كم تقسيط ايفون 13 جرير وما الشروط؟

يعتبر عرض تقسيط ايفون 13 جرير من أهم العروض المتاحة طوال العام من خلال مكتبة جرير في السعودية ويسال العملاء كم تقسيط ايفون 13 من جرير وما هي شروط الحصول على ايفون 13 برو Max جرير 128 جيجا بايت؟ إذ تمكنت المكتبة من استقطاب نخبة كبيرة من شرائح العملاء من كافة الجنسيات خلال الفترة الماضية ووضعت لهم شروط أقساط جرير ايفون ١٣ لكي يكون هذا الحل من الحلول المتوافقة مع الأحكام الإسلامية، فإذا كنت تريد شراء ايفون 13 بالتقسيط بدون كفيل فيمكن اللجوء إلى المكتبة.

تقسيط ايفون 13 جرير

تخصصت مكتبة جرير في تقديم عروض أسبوعية إلى العملاء، واشتركت مع كوارا للتمويل حتى تمنح العملاء من جميع الشرائح فرصة تقسيط ايفون 13 جرير في السعودية ووضعت العديد من المميزات لهم من بينها:

حل التقسيط من مكتبة جرير بدون دفعة أولى وبأقساط متساوية على شهور تصل إلى 36 شهر.

بعد توفير جميع المتطلبات يمكن التقديم والحصول على التقسيط والموافقة الفورية من خلال شركة كوارا.

أقصى مبلغ يمكن الحصول عليه للتقسيط هو 30 ألف ريال سعودي.

تمويل بدون كفيل والضمانات ستكون متمثلة في الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

ما هي شروط تقسيط جوال من جرير

تتمثل شروط جرير لتقسيط الجوال في العديد من النقاط وهي جاءت كما يلي:

جميع الشرائح لا بد أن يكونوا من الحاصلين على صافي دخل لا يقل عن أربعة آلاف ريال سعودي وإثبات ذلك من خلال شهادة التعرف بالراتب.

العمر للجميع بحد أدنى 21 سنة إلا المقيمين فالسن لا يكون أقل من 25 سنة والمتقاعد بحد أقصى 70 سنة.

والاختلاف بين شرائح العملاء سيكون في فترة الخدمة في الوظيفة، فالقطاع الحكومي للمواطن فترة الخدمة لا تكون أقل من ثلاثة أشهر، والعسكريين فترة الخدمة لا تقل عن ستة أشهر، والموظفين حاملي الجنسية في القطاع الخاص فترة خدمتهم هي ثلاث أشهر بينما المقيم عام واحد على الأقل.

كم سعر التقسيط في جرير؟

لمعرفة كم تقسيط جوال ايفون 13 في جرير يرجى اتباع التالي: