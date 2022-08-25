رابط تقديم الأمن العام رجال 1444 لحملة الثانوية رتبة جندي عبر أبشر للتوظيف هنا الشروط

رابط تقديم الأمن العام رجال 1444 من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن، فقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام 1444 رجال على رتبة جندي لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك وفق الشروط والضوابط الموضوعة لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بالوظائف العسكرية في الأمن العام، ويجب على من يرغب في التقديم التسجيل عبر رابط أبشر للتوظيف في الموعد المحدد إلكترونياً، كما يجب قراءة شروط التسجيل بعناية وتجهيز جميع المستندات حتى يقبل طلب التقديم ولا يستبعد.

رابط تقديم الأمن العام رجال 1444

التقديم في الأمن العام 1444 رجال يتم بشكل إلكتروني من خلال رابط أبشر للتوظيف، فقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام 1444 رجال، ووضعت شروط وضوابط للتقديم على هذه الوظائف، وسوف نتناول في هذا المقال عن شروط وظائف الأمن العام. وموعد التسجيل في الأمن العام رجال.

رابط التسجيل في وظائف الأمن العام

التسجيل في وظائف الأمن العام يكون من خلال موقع أبشر للتوظيف ويتم التقديم بطريقة إلكترونية من خلال القيام بالخطوات التالية:-

الدخول على موقع أبشر للتوظيف jobs.sa.

الضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة” واختيار التقديم في وظائف الأمن العام.

تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح ورفع جميع المستندات والضغط على تقديم الطلب.

شروط التسجيل والمؤهل المطلوب

المؤهل المطلوب هو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من نشأ مع والده في الخارج بغرض خدمة المملكة. حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة. ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين في أي وظائف عسكرية وألا يكون متزوج من غير سعودية. تناسب الطول والوزن حسب اللائحة الطبية. اجتياز المتقدم لجميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية. معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

متى التقديم عبر أبشر توظيف jobs.sa

التسجيل في الوظائف العسكرية لحملة الثانوية على رتبة جندي يبدأ يوم السبت بتاريخ 29\01\1444 الموافق 27\08\2022. وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 05\02\1444 الموافق 01\09\2022.