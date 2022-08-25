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عمر شويل - جدة متى تطلع نتيجة الأهلية الخاصة بالتسجيلات الجديدة والقديمة في حساب المواطن، حيث يتم الإعلان في بداية الشهور الميلادية عن موعد ظهور النتائج والتي يتم بعدها فتح باب تقديم التظلمات إلكترونيا، وقد قام البرنامج بتفعيل التسجيل الإلكتروني في البرنامج من جديد وذلك لتخطي غلاء المعيشة الذي شهده العالم والمملكة في الفترة الأخيرة، ويأتي عودة التسجيل بالبرنامج من جديد حرصا على المواطن محدود الدخل المتضرر من ارتفاع الأسعار.

نةهل نزول نتيجة أهلية حساب المواطن my.gov.sa كيف يتم حساب الراتب “استحقاق سبتمبر 2022”

ويقوم برنامج حساب المواطن بطلب صك الملكية للعقار السكني أو عقد الإيجار في عدد من الحالات والتي يكون منها استقلالية المنزل، حيث يتقدم البعض كفرد مستقل ويكون عليهم اثبات الاستقلالية في الدخل والمسكن، ويستقبل البرنامج محدودي الدخل لرتب لا يزيد عن 3000 ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار، على أن تم زيادة المقدرات المالية لكل من الفرد التابع والمستقل وأيضا رب الاسرة.

كيف يتم حصول الزوجة على راتب كامل وكيف تتعامل المهجورة

من الأسئلة التي وصلت إلى خدمة المستفيدين، والذي يستقبل الطلبات من الأحد إلى الخميس على الرقم الخاص بالبرنامج ويتم الرد على الطلبات على منصة تويتر، ويكون على الزوجة الحصول على الراتب كامل إذا قامت بإثبات طلاق الزوج أو سجن الزوج أو أنها متزوجة من غير سعودي الجنسية، كما يكون من حقها الحصول على الراتب في حال الهجر، وأعلن حساب المواطن أنها غير ملزمة بتقديم مستندات تثبت الهجر.

المستندات المطلوبة التي يتم تقديمها عند التسجيل

ويكون الدعم الشهري مقسم على النحو التالي:

متى تطلع نتيجة الأهلية في حساب المواطن (استحقاق راتب سبتمبر 2022)

يكون موعد الإعلان عن نتائج الأهلية في الأول من شهر سبتمبر 2022، ويكون من اليوم الأول وحتى الخامس من نفس الشهر، ويتم إتاحة فترة كافية لتقديم الاعتراض، على أن يكون موعد تسلم الراتب ونزوله بالحساب البنكي في العاشر من نفس الشهر، ويكون على غير المؤهلين تقديم الاعتراض أو إعادة التقديم من جديد في الفترة المحددة لاستقبال التسجيلات، كما يتم متابعة أخبار نزول الراتب على تويتر الخاص بحساب المواطن.

الاستعلام عن متى تطلع نتيجة الأهلية في حساب المواطن 1444

يتم الدخول على رابط المنصة الوطنية الموحدة. يقوم المستخدم ببدء الخدمة. تفتح صفحة تسجيل حساب المواطن. يتم تسجيل الدخول بالرقم السري ورمز التحقق. يقوم المستخدم بالاستعلام عن الأهلية. يمكن الاتصال على رقم البرنامج الموحد 19912.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

وبذلك نكون قد استعرضنا وأجبنا على الكثير من الاستفسارات والتساؤلات التي تشغل الراغبين في التسجيل في برنامج حساب المواطن، كما يسعدنا تلقي استفساراتكم وتساؤلاتك في حالة وجدتم صعوبة فيما يخص الضمان الاجتماعي المطور الجديد، سواء في طريقة التسجيل أو تعديل الطلب الذي قمتم بتسجيله، أو أخر الأخبار المستجدات المتعلقة بالضمان المطور، وذلك من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير.