التسجيل في برنامج الدعم السكني وطلب الدعم وفقا للشروط

التسجيل في برنامج الدعم السكني السعودي، وكيفية طلب الدعم وفقا للشروط المطلوبة، حيث أن برنامج الدعم السكني عبارة عن خدمة أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فهذا البرنامج مقدم لكل مواطن أو مواطنة في المملكة يمكنهم الاستفادة من دعم سكني وفقا للشروط، حيث وضعت الوزارة عدة شروط للتقدم والحصول علي دعم سكني، فأكدت الوزارة أن القبول والرفض في طلب الدعم يكون إلكترونيا حسب مطابقة الشروط، فإن موقعنا الإلكتروني ثقفني سوف يقدم لكل مواطن كيفية التسجيل في برنامج الدعم السكني السعودي، وخطوات التقدم لطلب الدعم السكني إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لسكني.

شروط باقات الجديدة في سكني

حيث أعلن المسئولين أن هذا البرنامج يقدم العديد من باقات الدعم، فإن هناك خمس باقات جديدة سبق الإعلان عنها، فهناك بعض الشروط التي وضعها برنامج دعم سكني للحصول علي أي باقة من باقات الدعم، فمن يرغب في التعرف عليها لابد من الدخول علي رابط شروط باقات دعم سكني الجديدة.

التسجيل في برنامج الدعم السكني

فإن كل مواطن مستفيد جديد من الدعم السكني يجب أن يتبع تلك الخطوات للتسجيل كمستخدم جديد، فإن الخطوات تكون كالأتي:

الدخول علي رابط موقع سكني الإلكتروني.

الضغط علي أيقونة تسجيل دخول.

اختبار التسجيل كمستخدم جديد.

القيام بإدخال كلا من رقم الهوية أو الإقامة الخاصة بالمواطن المستفيد.

كتابة التاريخ الميلاد للمواطن بالشهر الهجري.

إدخال الرمز المرئي الظاهر أمام المستفيد ثم يضغط علي كلمة متابعة.

تسجيل بيانات التواصل وهي البريد الإلكتروني ورقم الجوال للمستفيد، ثم إدخال كلمة المرور الخاصة به.

تفتح صفحة الدخول للمواطن يقوم بإدخال البيانات المطلوبة، ثم يضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

خطوات طلب دعم سكني للمستفيدين