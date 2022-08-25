أقساط جرير ايفون ١٣ وكيفية الشراء وحساب الدفعات؟

أصبحت خدمة أقساط جرير ايفون ١٣ من الخدمات المتاحة لكافة شرائح العملاء ووضعت شروط ايفون 13 برو Max جرير 128 جيجا بايت أو النسخ الأخرى للتأكد من استحقاق المستفيد لعروض تقسيط المشتريات والحصول على ايفون أقساط بدون دفعة أولى باعتبار أنها الجهة التي توفر الأجهزة الإلكترونية والذكية، أما عن الجهة التي تشارك بتقديم حلول التمويل فهي شركة كوارا المعروفة بتقديم خدمات التمويل الشخصي أو تمويل المشتريات لجميع الجنسيات، لذا يمكن معرفة شروط تقسيط ايفون 13 جرير قبل تسجيل الطلب.

أقساط جرير ايفون ١٣

بادرت مكتبة جرير بتقديم عروض تقسيط المشتريات وخدمة الحصول على أقساط جرير ايفون ١٣ على وجه التحديد بشروط وضوابط وبمبلغ تمويل يصل إلى ثلاثين ألف ريال سعودي، ولمعرفة ما هي قيمة الأقساط يمكن استخدام الحل التالي:

تسجيل دخول إلى رابط مكتبة جرير.

اختيار خدمة تقسيط المشتريات للعملاء.

قم بالدخول إلى حاسبة الأقساط من الموقع.

اكتب سعر المنتج وفترة سداد الدفعة.

يتعين الآن حساب قيمة القسط والتعرف على قيمة الدفعات المُسددة بحد أقصى ثلاث سنوات من خلال شركة كوارا ومكتبة جرير.

كيف اشتري ايفون بالتقسيط من جرير؟

كي تتم خدمة شراء ايفون 13 بالتقسيط من مكتبة جرير لا بد من تجهيز المستندات الموثقة المطلوبة وهي:

شهادة التعريف بالراتب.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية (لحاملي الجنسية السعودية).

نسخة من بطاقة الإقامة سارية المدة (للوافدين في السعودية).

تقديم كشف حساب موضع به تفاصيل الراتب خلال الثلاث أشهر الأخيرة.

الحصول على اشتراك التأمينات الاجتماعية وتقديمه إلى المكتبة.

هل أقساط جرير بدون فوائد؟

عند استخدام الحاسبة الإلكترونية يمكن معرفة هل أقساط جرير بدون فوائد وبسعر الكاش أم لا، كما يمكن الدخول إلى بوابة العروض لمعرفة أحدث العروض فبين حين وآخر تتعاون المكتبة مع البنوك السعودية وتوفر إلى حاملي البطاقات الائتمانية عروض التقسيط بدون فوائد وبدون دفعة أولى ولكن بعد أن تضع قيمة الحد الأدنى والأقصى للشراء ويمكن المتابعة المستمرة مع المكتبة للتعرف على المزيد من المعلومات أو زيارة أحد الفروع المنتشرة في السعودية أو الاتصال على رقم المكتبة.